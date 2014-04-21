Тагильчане, правительство РФ включилось в борьбу с SMS-спамом
21 апреля 2014, 15:15Общество
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19 апреля 2014 года опубликован официальный отзыв на законопроект, направленный на защиту абонентов сотовых операторов от нежелательных SMS-рассылок. Тагильчане на собственном примере знают, насколько часто эти сообщения могут приходить в течение дня. Однажды городской портал TagilCity.ru общался с операторами связи: они комментировали происходящее и давали советы, как защититься от рассылок, в том числе, мошеннических.
В отзыве к законопроекту говорится, что предложенные сенаторами поправки в закон «О связи» позволяют более точно определить, какие именно сообщения считать нежелательными.
Принятие законопроекта предоставит операторам связи действенные механизмы борьбы с нежелательной рассылкой, повысит прозрачность распространения рекламы по сетям электросвязи говорится в документе.
Помимо прочего, новая редакция закона «О связи» предусматривает механизм реагирования оператора на требование абонента о прекращении рассылки спама на его номер.
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