Тагильчане, правительство РФ включилось в борьбу с SMS-спамом

В отзыве к законопроекту говорится, что предложенные сенаторами поправки в закон «О связи» позволяют более точно определить, какие именно сообщения считать нежелательными.

Принятие законопроекта предоставит операторам связи действенные механизмы борьбы с нежелательной рассылкой, повысит прозрачность распространения рекламы по сетям электросвязи говорится в документе.

Помимо прочего, новая редакция закона «О связи» предусматривает механизм реагирования оператора на требование абонента о прекращении рассылки спама на его номер.