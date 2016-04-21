В летние каникулы в оздоровительных лагерях отдохнут более 6,5 тысяч юных тагильчан

Всего этим летом в различных организованных формах отдыха будут заняты порядка 27-ми тысяч школьников. Из них - 6,5 тысяч поедут в загородные лагеря. По информации заместителя главы города по соцполитике Валерия Сурова, на детский отдых в 2016-м году область, как и в прошлом году, выделила почти 118 млн рублей. Плюс 37 млн рублей пошли из казны Нижнего Тагила. Нынешнее городское финансирование вдвое больше, чем в 2015 году.

Этим летом планируется провести не только текущие, но и капитальные ремонты корпусов в 9-ти детских лагерях. Главная задача – устранить предписание областных ведомств и увеличить количество мест для летнего отдыха. На эти цели в бюджете заложено 17 млн рублей.

По-прежнему состояние дорог, по которым детей везут в загородные лагеря, оставляет желать лучшего, отметила комиссия гордумы. Самая плачевная картина – подъездные пути к «Звездному», «Северянке» и «Изумрудному». Председатель комиссии Владимир Радаев предложил по этому вопросу обратиться в областное правительство – написать обращение в адрес министра Дениса Паслера.

Напоминаем, на прошлой неделе закончилась подача заявлений на первую смену в оздоровительных лагерях. Подать свою заявку на вторую смену можно с 13 по 17 мая.