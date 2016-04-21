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В летние каникулы в оздоровительных лагерях отдохнут более 6,5 тысяч юных тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В летние каникулы в оздоровительных лагерях отдохнут более 6,5 тысяч юных тагильчан

21 апреля 2016, 15:05ОбществоТимофей Данилов
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