Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн
21 апреля, 14:25Общество
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Родители детей, пострадавших в аварии на Чусовском тракте в 2016 году, получат более 2 млн рублей компенсации.
В сентябре 2016 года Toyota Camry, закрепленная за замминистра здравоохранения Среднего Урала и принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственному управлению», пошла на опасный обгон через двойную сплошную и врезалась в ехавший навстречу Nissan Almera, в котором находилась женщина с четырьмя детьми.
Младший ребенок 4 лет после ДТП впал в кому, трое других детей получили серьезные травмы.
Родители требовали выплатить им более 5 млн рублей, но суд отклонил их требование, обязав ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» выплатить 2,2 млн рублей, пишет Znak.
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