Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн

В сентябре 2016 года Toyota Camry, закрепленная за замминистра здравоохранения Среднего Урала и принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственному управлению», пошла на опасный обгон через двойную сплошную и врезалась в ехавший навстречу Nissan Almera, в котором находилась женщина с четырьмя детьми.