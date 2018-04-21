Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пострадавшие в ДТП с участием машины свердловского минздрава дети получат 2,2 млн

21 апреля, 14:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»