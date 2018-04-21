Свердловчанин задержан в Тюмени по подозрению в краже электроники из 16 дач

Полицейские задержали нигде не работающего уроженца Свердловской области 1980 года рождения, который ранее не был судим, и его жену.

По версии следствия, в конце марта 2018 года муж и жена проникали в дома и похищали оттуда электронику и бытовую технику. Награбленное супруги сдавали в комиссионные магазины. Деньги, полученные там, тратили на личные нужды. Им грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает Е.1.