Цены на майские фьючерсы на нефть WTI упали до отрицательных величин

Фьючерсные контракты торгуются на основе частичной предоплаты. В зависимости от срока, речь идет от 1% до 10%. Полная стоимость фьючерсов доплачивается в день реализации (экспирации) контракта. Держатель последнего платит денежные средства и получает черно золото, информирует телегарм-канал «Мейстер».

Понедельник, 20 апреля, был днем экспирации майских фьючерсов на WTI. Однако большое число их держателей не желали получать нефть, не видя шансов ее реализовать за те деньги, которые пришлось бы выплачивать. У многих просто не было возможности хранить черное золото. Держатели майских фьючерсов на WTI были готовы сами заплатить тем, кто перекупит у них данные контракты. Главное, чтобы сумма доплаты оказалась меньше той, которую нужно выплачивать при экспирации. Таким образом, получилась отрицательная цена.

Понедельник стал поистине счастливым днем для тех, кто по-настоящему торгует черным золотом. Эти люди смогли заметно нарастить свои запасы нефти, потратив при этом очень мало денег. Финансовые спекулянты 20 апреля понесли убытки. Однако их потери оказались меньше, чем если бы они купили нефть.

Днем экспирации фьючерсов на нефть Brent станет 30 апреля. Именно к этому сорту привязана цена российской Urals. 30 апреля держатели фьючерсов снова будут волноваться.

Будут ли у вчерашних событий последствия? Так сегодня, грубо говоря, на один настоящий танкер с настоящей нефтью, следующий из Персидского залива в Роттердам или из Мексиканского залива в Нью-Йорк, проходится 50 виртуальных танкеров, которые котируются на биржах. Авторам телеграм-канала «Мейстер» понятно, что теперь число виртуальных танкеров снизится. Сейчас многие финансисты получили жестокий урок. Они больше не станут связываться с черным золотом.