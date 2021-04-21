300 тысяч за удар током в роддоме взыскала с больницы свердловчанка

Мама новорожденного ребенка отсудила у Краснотурьинской больницы 300 тысяч рублей за удар током в роддоме. После инцидента она обратилась в суд.

Удар током женщина получила, когда ее новорожденному ребенку потребовалась фототерапия при помощи ламп-облучателей. Она одновременно дотронулась до обеих работающих ламп, из-за чего получила удар электрическим током. Женщина упала и ударилась спиной, получила ожоги, а также у нее возникли проблемы с сердечным ритмом, рассказали подробности в пресс-службе Свердловского областного суда. Женщине пришлось проходить лечение в кардиологическом отделении, а значит, расстаться на какое-то время с новорожденным ребенком. Малыша медиком пришлось перевести нам искусственное вскармливание. После выписки свердловчанка обратилась в Североуральский городской суд, чтобы взыскать с ответчиков (ГБУЗ СО «Краснотурьинский родительный дом», ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» и Министерство здравоохранения Свердловской области) компенсацию в размере 1 миллиона рублей. В итоге по решению суда с больницы была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а в удовлетворении исковых требований к остальным ответчикам женщине было отказано. Как отметили в облсуде, ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Но суд высшей инстанции оставил данное решение без изменений. Напомним, в середине апреля свердловчанки отсудили у городской больницы № 36 Екатеринбурга 650 тысяч рублей за смерть бабушки, у которой после перелома бедра начался воспалительный процесс, приведший к смерти пациентки. 650 тысяч рублей отсудили у больницы свердловчанки за смерть бабушки

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