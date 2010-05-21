Екатеринбургский милиционер вымогал у жителя г. Нижний Тагил полмиллиона

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО, суд поддержал ходатайство Тагилстроевского следственного отдела об избрании для милиционера меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее майор, занимающий должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска управления милиции №2 УВД по Екатеринбургу, был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в декабре 2009 года в составе группы он получил от жителя Нижнего Тагила полмиллиона рублей. Это была плата за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков дочь этого гражданина. В отношении майора возбуждено уголовное дело за вымогательство.