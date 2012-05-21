Неизвестные от души повеселились, зарегистрировав Игоря Холманских в Твиттере

У лжеИгоря за несколько часов набралось больше тысячи подписчиков, многиеобращались к нему с поздравлениями. «Холманских» всем исправно отвечал, не забываяделиться своими планами на дальнейшую политическую жизнь, а то и делопоявляющиеся ошибки в тексте объяснять тем, что долго работал на заводе: