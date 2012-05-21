Неизвестные от души повеселились, зарегистрировав Игоря Холманских в Твиттере
21 мая 2012, 11:59ОбществоЕвгения
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Как только стало известно о назначении некогда начальника танкового цеха Игоря Холманских, неизвестные организовали шутку-розыгрыш. Они создали аккаунт новоиспеченному полпреду и начали вести активную переписку с интересующимися.
У лжеИгоря за несколько часов набралось больше тысячи подписчиков, многиеобращались к нему с поздравлениями. «Холманских» всем исправно отвечал, не забываяделиться своими планами на дальнейшую политическую жизнь, а то и делопоявляющиеся ошибки в тексте объяснять тем, что долго работал на заводе:
Дорогие друзья, завтра совещание,пойду готовиться. Необходимо изучить важные документы. И быть подготовленным. Яответственно к работе подхожу!
Отметим, что аккаунт, который завел реальный Игорь Холманских, был гораздоменее популярным. По поводу шутки полпред не смутился, тем более что над ДмитриемМедведевым тоже юморили в подобном духе. Ему придумали аккаунт «Перзидент Роисси».
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