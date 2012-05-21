С благотворительной акцией в Нижнем Тагиле побывал актер телесериала «Реальные пацаны» «Колян» Наумов

Подарком его воспитанникам от Николая стали волейбольные мячи и сетка. У ребят есть спортивный зал и площадка, а вот играть было нечем. Сами дети тоже в долгу не остались. Они вручили любимому актеру подарки, среди которых была картина из соломы с изображением паровоза Черепановых и самодельные мягкие куклы. Дети показали Коле свой музей, рассказывает Егор.

Планировалось, что встреча займет около часа. Николай поговорит с детьми, раздаст автографы, и мы успеем посетить другой детский дом. Но ребята настолько не хотели отпускать актера, что встреча затянулась на несколько часов. Дети специально подготовили музыку, чтобы Коля станцевал для них свой пасодобль и научил их прикольным движениям. А далее началась раздача автографов воспитанникам детского дома, его сотрудникам, их детям и родственникам, прохожим на улице и так далее… смеется Егор Бычков.

После встречи Егор устроил другу небольшую экскурсию по городу, в которой показал ему Храм Александра Невского на Старой Гальянке. Там прошла встреча Николая с отцом Геннадием. Актер так впечатлился беседой со священником, что решил покрестить свою 2-годовалую дочку у него в храме. Скорее всего, в скором времени состоится повторный визит Николая Наумова в Нижний Тагил со всей семьей. Но цель будет настолько интимна, что он не захочет осветить его в СМИ, добавляет Егор.