Тагильчанин победил в региональном этапе Всероссийского конкурса барменов (ВИДЕО)

Тагильчанин Вячеслав Коновалов, живущий и работающий сейчас в Екатеринбурге, одержал победу в номинации «Флейринг», то есть жонглирование бутылками с элементами шоу. Он представил публике номер с элементами магии. Вячеслав, участвующий в этом конкурсе в четвертый раз, в этом году завоевал титул Чемпиона Урала 2012.

За звание лучшего бармена боролись 33 участника из разных городов УрФО, из них 15 участвовали в данной номинации, рассказывает Вячеслав. На конкурс приехали бармены из Ижевска, Казани, Магнитогорска, Перми, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Тагила, Самары, Сургута.

Подготовка к соревнованию уже была большой работой над собой, а победа лишь закрепила успех приобретенных в процессе тренировок навыков. Планирую в дальнейшем применять их, как в работе, так и на тренировках в преддверии будущих конкурсов. Состав участников был очень серьезный. В финале я боролся за победу с ребятами из Тюмени и Ижевска. Нижний Тагил представлял мой друг и опытный коллега Кирилл Петухов рассказал Вячеслав Коновалов.

Бармен рассказывает, что главным призом соревнований была поездка в Москву на Russian BAR Fair, уникальный проект, объединяющий несколько масштабных мероприятий на одной площадке. Среди них - Европейский съезд президентов международных барменских ассоциаций, выставка и Всероссийский Финал отборочного тура WCC-2012. Честь представлять свой регион на чемпионате выпала именно ему.