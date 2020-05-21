В Екатеринбурге ФСБ обыскала офисы фирм, причастных к нелегальному ввозу мигрантов

В ФСБ уточнили, что следователи во время проверки изъяли документы, которые подтверждают, что в Россию планировалось незаконно ввезти более 200 граждан Вьетнама.

Также в пресс-службе ведомства отмечают, что мигранты ввозились не на территорию Свердловской области, а в Москву и Приморский край.