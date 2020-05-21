В Екатеринбурге ФСБ обыскала офисы фирм, причастных к нелегальному ввозу мигрантов
Сегодня, 19:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге УФСБ по Свердловской области обыскала офисы нескольких фирм, которые могут быть причастны к ввозу в Россию нелегальных мигрантов, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
В ФСБ уточнили, что следователи во время проверки изъяли документы, которые подтверждают, что в Россию планировалось незаконно ввезти более 200 граждан Вьетнама.
Также в пресс-службе ведомства отмечают, что мигранты ввозились не на территорию Свердловской области, а в Москву и Приморский край.
За шесть месяцев свердловские фирмы незаконно ввезли в Россию 290 человек из других стран.
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