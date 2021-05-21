АКАР занялась развитием рекламной индустрии в регионах России

Экспертам АКАР стало известно, что рекламные агентства из провинции практически не участвуют в федеральных конкурсах и индустриальных проектах. 85% опрошенных специалистами АКАР фирм представляли регионы. 2/3 компаний не желают участвовать в глобальных фестивалях. Они полагают, что их кейсы не такие сильные, как у конкурентов. Большинство региональных агентств уверены в том, что на конкурсах победу одерживают одни и те же известные компании. Главы каждого седьмого регионального рекламного агентства считают, что на фестивалях федерального уровня члены жюри участников из провинции всерьез не воспринимают. О том, что их работам не хватает квалификации, сообщили только 15% респондентов. Об этом информируют «Новые известия».
Новый проект АКАР — Первый региональный фестиваль рекламы — поменяет отношение компаний, брендов и фрилансеров из регионов к индустриальным конкурсам.
Организатор Первого регионального фестиваля рекламы, директор «АКАР Урал» Екатерина Маркова сообщила, что топ-менеджеры ассоциации учли запросы игроков из провинции. На фестивале будет большое число номинаций, простая форма участия и доступная цена. В то же время уже в самом начале к проекту присоединились в качестве экспертов и партнеров сильнейшие отечественные агентства. Представители АКАР заверяют, что кейсы участников среди крупных проектов с миллиардными бюджетами не затеряются. Помимо этого, агентства из субъектов РФ получат экспертизу высочайшего профессионального качества.
Организаторы не сомневаются, что фестиваль привлечет внимание компаний, уже состоявшихся на рекламном рынке. Управленцы последних получат возможность посмотреть на другие молодые и талантливые фирмы.
По словам бренд-дизайн-директора Voskhod.Agency Владислава Деревянных, нельзя забывать и о кадровом вопросе. Эта проблема существует и всегда актуальна. В России имеется много профессиональных амбициозных рекламистов. Каждый стремится устроиться работать в агентство, которое регулярно участвует в фестивалях. Крупные компании на таких конкурсах находят высококвалифицированных работников и новых клиентов. Все они стремятся разрабатывать креативный и смелый продукт. Фестивали имеют большое значение для рекламной индустрии.
Ключевой задачей Первого регионального фестиваля рекламы АКАР является развитие индустрии рекламы в российской провинции. На конкурсе объявят лучшие кейсы и практики. Участники обменяются опытом с ведущими специалистами федерального и регионального уровня. Работы на фестиваль принимаются до 18 июня. Победителей конкурсной программы назовут 1–2 июля в Екатеринбурге. Официальным медиапартнером фестиваля стал 1st Mediainvest.