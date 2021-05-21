АКАР занялась развитием рекламной индустрии в регионах России

Экспертам АКАР стало известно, что рекламные агентства из провинции практически не участвуют в федеральных конкурсах и индустриальных проектах. 85% опрошенных специалистами АКАР фирм представляли регионы. 2/3 компаний не желают участвовать в глобальных фестивалях. Они полагают, что их кейсы не такие сильные, как у конкурентов. Большинство региональных агентств уверены в том, что на конкурсах победу одерживают одни и те же известные компании. Главы каждого седьмого регионального рекламного агентства считают, что на фестивалях федерального уровня члены жюри участников из провинции всерьез не воспринимают. О том, что их работам не хватает квалификации, сообщили только 15% респондентов. Об этом информируют «Новые известия».