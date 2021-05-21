Дожди и жара ожидаются в Свердловской области в конце недели. Температура воздуха днем прогреется до +30 градусов, а по ночам возможны осадки.

Особое метеорологическое предупреждение выпустили в Уралгидрометцентре из-за аномальной жары, установившейся на ближайшие несколько дней в Свердловской области. Синоптики прогнозируют среднесуточные температуры на 7 градусов выше климатической нормы. В пятницу, 20 мая температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +11. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая столбики термометров будут показывать +26…+28 днем и +14…+16 в ночные часы. С 23 мая и в начале следующей недели местами на Среднем Урале пройдут дожди. Жара сохранится в регионе до середины следующей недели, а во вторник, 25 мая ожидаются грозы. Напомним, 18 мая град размером с куриное яйцо выпал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска. Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области

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