Дожди и жара ожидаются в Свердловской области

Особое метеорологическое предупреждение выпустили в Уралгидрометцентре из-за аномальной жары, установившейся на ближайшие несколько дней в Свердловской области.
Синоптики прогнозируют среднесуточные температуры на 7 градусов выше климатической нормы.
В пятницу, 20 мая температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +11. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая столбики термометров будут показывать +26…+28 днем и +14…+16 в ночные часы.
С 23 мая и в начале следующей недели местами на Среднем Урале пройдут дожди.
Жара сохранится в регионе до середины следующей недели, а во вторник, 25 мая ожидаются грозы.
Напомним, 18 мая град размером с куриное яйцо выпал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.