Илон Маск рассказал что ждет мир через 50 лет

Известный американский бизнесмен Илон Маск стал спикером второго дня марафона «Новое Знание». Он поделился с участниками форума своим мнением о будущем человечества через 50 лет.

Основатель Tesla и SpaceX выступил перед участниками марафона по видеосвязи, пишут “Новые известия”. Дмитрий Песков лично поблагодарил Маска за участие и выступление перед российскими зрителями. «Наши участники – это будущее России. Это молодые люди, которые очень любят знания. Они будут рады пообщаться с такой личностью, как ты. Спасибо, что ты сейчас с нами», - сказал пресс-секретарь президента РФ. Илон Маск считает, что в будущем весь транспорт на земле станет электрическим и самоуправляемым. Все автомобили будут оснащены автопилотом и программным обеспечением. Будет продолжаться массовое внедрение искусственного интеллекта и роботизация. Так, лифтами будут управлять роботы-гуманоиды. Американский бизнесмен рассказал, что любит читать научную фантастику, и выразил восхищение достижениями России и СССР в космосе. Также он заявил, что между Россией и США должно быть больше общения, и связи между этими странами в будущем обязательно укрепятся. Маск рассказал, что на Марсе нужно создать колонии, а впоследствии и города. «Это планета, на которой вполне можно обжиться», - заявил он. По мнению Илона Маска, в будущем человечество ждут глобальные изменения в сфере освоения космоса и генетических исследований.

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