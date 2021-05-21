Илон Маск рассказал что ждет мир через 50 лет

Основатель Tesla и SpaceX выступил перед участниками марафона по видеосвязи, пишут “Новые известия”. Дмитрий Песков лично поблагодарил Маска за участие и выступление перед российскими зрителями.
«Наши участники – это будущее России. Это молодые люди, которые очень любят знания. Они будут рады пообщаться с такой личностью, как ты. Спасибо, что ты сейчас с нами», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Илон Маск считает, что в будущем весь транспорт на земле станет электрическим и самоуправляемым. Все автомобили будут оснащены автопилотом и программным обеспечением. Будет продолжаться массовое внедрение искусственного интеллекта и роботизация. Так, лифтами будут управлять роботы-гуманоиды.
Американский бизнесмен рассказал, что любит читать научную фантастику, и выразил восхищение достижениями России и СССР в космосе. Также он заявил, что между Россией и США должно быть больше общения, и связи между этими странами в будущем обязательно укрепятся.
Маск рассказал, что на Марсе нужно создать колонии, а впоследствии и города. «Это планета, на которой вполне можно обжиться», - заявил он.
По мнению Илона Маска, в будущем человечество ждут глобальные изменения в сфере освоения космоса и генетических исследований.