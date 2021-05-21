Из-за возможного конфликта интересов новый мэр Красноуфимска сменил часть команды

В конце марта в Красноуфимске вступил в должность новый глава муниципалитета Михаил Конев и, спустя полтора месяца в администрации произошла череда кадровых перестановок. Так 19 мая 2021 года со своего поста был уволен первый замглавы Михаил Корж, который отвечал за сферу ЖКХ, сообщил URA.RU источник, близкий руководству муниципалитета.