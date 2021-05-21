Из-за возможного конфликта интересов новый мэр Красноуфимска сменил часть команды

В конце марта в Красноуфимске вступил в должность новый глава муниципалитета Михаил Конев и, спустя полтора месяца в администрации произошла череда кадровых перестановок. Так 19 мая 2021 года со своего поста был уволен первый замглавы Михаил Корж, который отвечал за сферу ЖКХ, сообщил URA.RU источник, близкий руководству муниципалитета.
По словам собеседника, причиной увольнения стал конфликт интересов. Сын теперь уже экс-замглавы является учредителем ООО «Жилсервис» — исполнителя некоторых муниципальных контрактов.
Получается, отец принимал решение о переводе бюджетных денег сыну, отметил источник.
Кроме того, в числе тех, с кем распрощался новый глава Красноуфимска, оказались глава юридического отдела администрации Андрей Глазов, чья родная сестра руководит отделом строительства и архитектуры. Также уволены и начальник отдела капитального строительства мэрии Алена Нургалиева и начальник комитета по управлению имуществом Акберов Хафис Башир оглы.
Напомним, 25 марта главой Красноуфимска был избран юрист Михаил Конев. Кандидата поддержала команда губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и областное отделение партии «Единая Россия». «За» проголосовали 15 депутатов из 18.