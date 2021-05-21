На Трампа подали в суд за его слова о «китайском» коронавирусе

Общественная организация, защищающая интересы американцев китайского происхождения, подала в суд на Дональда Трампа за то, что тот назвал вызвавший пандемию коронавирус «китайским».

Chinese American Civil Rights Coalition обвиняет экс-президента США в клевете и нанесении морального ущерба американским китайцам. Он неоднократно называл коронавирус «уханьским» и «китайским», пишет 360tv.ru. Обвиняющая сторона заявляет, что ярлыки, которыми Трамп снабдил коронавирус, привели к многочисленным случаям насилия над азиатами в США. Представители организации считают, что бывший хозяин Белого дома должен выплатить каждому представителю стран азиатско-тихоокеанского региона, проживающему в США, по $1. Отмечается, что на это потребуется примерно $23 млн.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter