На Трампа подали в суд за его слова о «китайском» коронавирусе

На Трампа подали в суд за его слова о «китайском» коронавирусе
На Трампа подали в суд за его слова о «китайском» коронавирусе
Сегодня, 22:46ОбществоФото: wikimedia.org
Общественная организация, защищающая интересы американцев китайского происхождения, подала в суд на Дональда Трампа за то, что тот назвал вызвавший пандемию коронавирус «китайским».

Chinese American Civil Rights Coalition обвиняет экс-президента США в клевете и нанесении морального ущерба американским китайцам. Он неоднократно называл коронавирус «уханьским» и «китайским», пишет 360tv.ru.

Обвиняющая сторона заявляет, что ярлыки, которыми Трамп снабдил коронавирус, привели к многочисленным случаям насилия над азиатами в США.

Представители организации считают, что бывший хозяин Белого дома должен выплатить каждому представителю стран азиатско-тихоокеанского региона, проживающему в США, по $1. Отмечается, что на это потребуется примерно $23 млн.

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