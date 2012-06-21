14 металлургов ЕВРАЗ НТМК окончили «Школу управляющего директора»
14 молодых перспективных руководителей ОАО «ЕВРАЗ НТМК» получили сертификаты об успешном окончании «Школы управляющего директора».
Это уже вторая Школа управляющего директора на НТМК. Она организована в 2009 году и направлена на обучение и подготовку топ-менеджеров комбината с целью формирования стратегического кадрового резерва. За три года резервисты углубленно изучили экономические и металлургические дисциплины, вопросы правового регулирования и финансового менеджмента. Они усовершенствовали лидерские качества и навыки принятия управленческих решений, прошли стажировки в различных цехах ЕВРАЗ НТМК и на других металлургических предприятиях ЕВРАЗа. Для получения сертификата выпускники защитили собственный проект по повышению эффективности работы отдельного подразделения.
Большинство выпускников школы – представители производственных цехов комбината: доменного, конвертерного, прокатных, а также сервисного центра. Все слушатели состояли в кадровом резерве на замещение должностей руководителей комбината. Многие уже получили повышение.
Кадровый вопрос остается определяющим в развитии производства, внедрении новых технологий на ЕВРАЗ НТМК. Комбинат реализует важные инвестиционные проекты, в которых необходимо активное участие молодых топ-менеджеров.
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