14 металлургов ЕВРАЗ НТМК окончили «Школу управляющего директора»

Это уже вторая Школа управляющего директора на НТМК. Она организована в 2009 году и направлена на обучение и подготовку топ-менеджеров комбината с целью формирования стратегического кадрового резерва. За три года резервисты углубленно изучили экономические и металлургические дисциплины, вопросы правового регулирования и финансового менеджмента. Они усовершенствовали лидерские качества и навыки принятия управленческих решений, прошли стажировки в различных цехах ЕВРАЗ НТМК и на других металлургических предприятиях ЕВРАЗа. Для получения сертификата выпускники защитили собственный проект по повышению эффективности работы отдельного подразделения.