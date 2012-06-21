22 июня в Нижнем Тагиле пройдет день бесплатной юридической помощи

Как сообщается на сайте Свердловской областной гильдии адвокатов, День бесплатной юридической помощи, проведенный именно в этот день, покажет ответственность юристов за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.

Тагильские юристы, адвокаты и другие специалисты будут принимать граждан в Ленинском и Дзержинском районах города. Работа будет вестись с 9 до 18 часов.

Одна из самых распространенных тем деловых семинаров и публичных консультаций – это вопросы автоматизации учета, а также налоговая и бухгалтерская отчетность. Бухгалтерия – это наиболее сложная и динамично развивающаяся сфера бизнеса. Овладеть бухгалтерской программой бесплатноможно на различных бизнес-семинарах для бухгалтеров. Зачастую такие мероприятия проводят представители бухгалтерских организаций или налоговой.