22 июня в Нижнем Тагиле пройдет день бесплатной юридической помощи
Мероприятие состоится по всей России и будет приурочено Дню памяти и скорби, или Дню начала Великой Отечественной войны.
Как сообщается на сайте Свердловской областной гильдии адвокатов, День бесплатной юридической помощи, проведенный именно в этот день, покажет ответственность юристов за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.
Тагильские юристы, адвокаты и другие специалисты будут принимать граждан в Ленинском и Дзержинском районах города. Работа будет вестись с 9 до 18 часов.
Одна из самых распространенных тем деловых семинаров и публичных консультаций – это вопросы автоматизации учета, а также налоговая и бухгалтерская отчетность. Бухгалтерия – это наиболее сложная и динамично развивающаяся сфера бизнеса. Овладеть бухгалтерской программой бесплатноможно на различных бизнес-семинарах для бухгалтеров. Зачастую такие мероприятия проводят представители бухгалтерских организаций или налоговой.
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