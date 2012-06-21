Audi S1 вновь выехал на тесты

Пока у автомобиля отсутствует агрессивный боди-кит, но у товарной версии хэтчбека он обязательно появится и будет похож на обвес модели A1 Quattro. В моторном отсеке германского хот-хэтча установят 4-цилиндровый бензиновый турбоагрегат мощностью около 220 л.с. Вместе с 2.0-литровым мотором автомобиль S1 также получит более эффективные тормозные механизмы и систему полного привода, которая в нормальных дорожных условиях будет посылать 100% крутящего момента на колеса передней оси. Как ожидает издание WCF, Audi S1 появится на рынке во второй половине 2013 года.