Audi S1 вновь выехал на тесты
21 июня 2012, 09:19ОбществоРОман БОТов
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Скорость, с какой разошлись 333 экземпляра ограниченной серии спортивного варианта хэтчбека A1 под названием A1 Quattro, сподвигла германского производителя на создание еще одной горячей модификации компакткара. После продолжительного перерыва компания возобновила тестовые испытания прототипа Audi S1, который на днях был обнаружен фоторепортерами на гоночном треке Нюрбургринг. На принадлежность прототипа к семейству моделей с литерой S указывают заниженная подвеска и четыре патрубка выхлопной системы.
Пока у автомобиля отсутствует агрессивный боди-кит, но у товарной версии хэтчбека он обязательно появится и будет похож на обвес модели A1 Quattro. В моторном отсеке германского хот-хэтча установят 4-цилиндровый бензиновый турбоагрегат мощностью около 220 л.с. Вместе с 2.0-литровым мотором автомобиль S1 также получит более эффективные тормозные механизмы и систему полного привода, которая в нормальных дорожных условиях будет посылать 100% крутящего момента на колеса передней оси. Как ожидает издание WCF, Audi S1 появится на рынке во второй половине 2013 года.
Фото: Worldcarfans
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