Бытовой дозиметр: в чем его благо и стоит ли его купить?
Многие имеют глубокое убеждение в том, что использование дозиметра актуально лишь в зараженных после аварии местах или на полигонах. Однако мало кто задумывается о том, сколько источников радиоактивного излучения окружает его в быту. Бытовой дозиметр купить – это рациональное и правильное решение. Оглянитесь вокруг: уверены ли в том, что ваша техника излучает допустимую норму радиации? Особенно это касается старых предметов быта.
К примеру, холодильник, который служит вам уже не первый десяток лет, может оказаться сильным источником радиации и заражать ей пищевые продукты. Радиоактивные элементы из пищи имеют свойство накапливаться в организме, что особо опасно и чревато развитию серьезных онкологических заболеваний.
Известен случай, когда в одной жилой квартире были обнаружены 3 источника излучения радиации. Однажды одна москвичка, приобретя портативный дозиметр, решила обследовать свою жилплощадь. Результат был шокирующим: под потолком прибор показывал тысячу микрорентген/час – если бы эти показатели были обнаружены на уровне головы, то исход мог бы быть фатальным.
Хозяйка вызвала сотрудников службы МЧС – их измерения подтвердили показания дозиметра женщины. В ходе расследований, источник радиации был обнаружен в квартире этажом ниже. Некогда там жила старушка, собиравшая предметы старины. После ее смерти квартира была в запустении. Антикварные предметы, обнаруженные в ящике комода, испускали более 250 000 микрорентген/час!!
Это своеобразный мини-Чернобыль, возможно, эти предметы и стали причиной смерти пожилой женщины. Все найденные источники, испускавшие гамма-излучения, были вывезены и захоронены. Поэтому стоит задуматься о бытовом дозиметре купить который можно во многих Интернет-магазинах и не только. Также часто могут стать источником гамма-излучений и предметы, покрытые специальной краской, благодаря которой они светятся в темноте. Поэтому, если у вас хранятся подобные вещи, доставшиеся еще от бабушки, то лучше удостовериться в их безопасности для здоровья.
Это же касается и елочных игрушек, компасов и мн. др.Также применение бытового дозиметра актуально при выборе участка для дачи или для застройки жилого дома, при покупке почвы, торфа, угля или удобрений. Актуально применить данный измерительный прибор при покупке овощей или фруктов, ведь если пища будет источать гамма-излучения, то дозиметр обязательно на это укажет!