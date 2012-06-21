Бытовой дозиметр: в чем его благо и стоит ли его купить?

К примеру, холодильник, который служит вам уже не первый десяток лет, может оказаться сильным источником радиации и заражать ей пищевые продукты. Радиоактивные элементы из пищи имеют свойство накапливаться в организме, что особо опасно и чревато развитию серьезных онкологических заболеваний.

Известен случай, когда в одной жилой квартире были обнаружены 3 источника излучения радиации. Однажды одна москвичка, приобретя портативный дозиметр, решила обследовать свою жилплощадь. Результат был шокирующим: под потолком прибор показывал тысячу микрорентген/час – если бы эти показатели были обнаружены на уровне головы, то исход мог бы быть фатальным.

Хозяйка вызвала сотрудников службы МЧС – их измерения подтвердили показания дозиметра женщины. В ходе расследований, источник радиации был обнаружен в квартире этажом ниже. Некогда там жила старушка, собиравшая предметы старины. После ее смерти квартира была в запустении. Антикварные предметы, обнаруженные в ящике комода, испускали более 250 000 микрорентген/час!!

Это своеобразный мини-Чернобыль, возможно, эти предметы и стали причиной смерти пожилой женщины. Все найденные источники, испускавшие гамма-излучения, были вывезены и захоронены. Поэтому стоит задуматься о бытовом дозиметре купить который можно во многих Интернет-магазинах и не только. Также часто могут стать источником гамма-излучений и предметы, покрытые специальной краской, благодаря которой они светятся в темноте. Поэтому, если у вас хранятся подобные вещи, доставшиеся еще от бабушки, то лучше удостовериться в их безопасности для здоровья.