Отопительный сезон под угрозой срыва – долги по-прежнему копятся

На дняхсостоялось заседание в Администрации города, куда были приглашены руководителиуправляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, расчетных центров ипредставители прокуратуры. Рассматривался вопрос кардинальной смены расчета запотребление.

Глава городаВалентина Исаева предложила следующий вариант: за энергоресурсы жители НижнегоТагила должны платить ресурсоснабжающим организациям, а не в управляющиекомпании. Действительно, кто-то платит, кто-то нет, в итоге получается что-товроде «ни там, ни тут».

Впереди совещание, которое будет посвящено темевзыскания долгов. На сегодняшний день процедура с вынесением решений настолькомедленная, что порой не покрывает издержек истца на пошлины и сборы попроизводству дела.

Благо, жителей коттеджей эта проблема не сильно беспокоит. В большинстве случаев частные дома не подключены к городской сети теплоснабжения, а обогреваются автономно. Поэтому об отоплении коттеджа всегда заботится сам хозяин дома. Именно ему решать, когда в дом начнет поступать тепло, а когда прекратится. Все зависит лишь от собственных возможностей.