Школа юных поваров
22 июня 2016, 01:20ОбществоПоветкина Екатерина
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Добрый вечер!Вы знаете, чем порадовать Вашего ребенка летом, веселым и необычным?А мы знаем!Наша кулинарная студия предлагает Вам невероятное путешествие Ваших детей в мир кулинарии, где они...
Добрый вечер!
Вы знаете, чем порадовать Вашего ребенка летом, веселым и необычным?
А мы знаем!
Наша кулинарная студия предлагает Вам невероятное путешествие Ваших детей в мир кулинарии, где они познакомятся с тестом, будут сами делать великолепные пиццу и десерты, а возможно даже станут профи в области пасты. С головой окунуться в завораживающий мир приготовления любимого лакомства – шоколадных конфет.
Конечно же, мы не забыли и об учебе, ведь все мастер-классы будут в сопровождении живого общения детей на английском языке!
От такого отдыха, Ваш ребенок будет в восторге!
По всем вопросам можете обращаться по телефону: 8-903-084-02-42.
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