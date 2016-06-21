Школа юных поваров

Добрый вечер!

Вы знаете, чем порадовать Вашего ребенка летом, веселым и необычным?

А мы знаем!

Наша кулинарная студия предлагает Вам невероятное путешествие Ваших детей в мир кулинарии, где они познакомятся с тестом, будут сами делать великолепные пиццу и десерты, а возможно даже станут профи в области пасты. С головой окунуться в завораживающий мир приготовления любимого лакомства – шоколадных конфет.