Инспектор ГИБДД судится с жителем Каменска-Уральского из-за видеозаписи участием представителя закона

Суд проходил накануне, однако ответчик на заседание не явился, поэтому приговор был озвучен без него. Так, в пользу одного из сотрудников полиции необходимо взыскать 30 тысяч рублей морального вреда. Кроме того, все изображения с лицом инспектора необходимо удалить, передает Rupolit.