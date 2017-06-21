Пятеро детей изъяты из неблагополучных семей в Свердловской области
21 июня 2017, 12:55Общество
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Сотрудники полиции Слободо-Туринского района Свердловской области провели рейд по неблагополучным семьям.
Полицейские навестили 25 семей. В ходе мероприятия пятерых детей забрали у родителей, один ребенок помещен в инфекционную больницу.
Как пишут «Вечерние Ведомости», с подростками из таких семей были проведены беседы. Родители привлечены к ответственности за недобросовестное исполнение своих обязанностей.
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