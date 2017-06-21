ЦСП плиты: размеры, цены и основные технические характеристики материала

Этот материал заслуженно получил свою популярность на рынке строительных материалов, поскольку цементно-стружечные плиты обладают рядом технических свойств и характеристик, которые отличают их от прочих материалов. Рассмотрим, чем же особенны ЦСП плиты: размеры, цены и основные сферы применения. Кроме того, обратим внимание на критерии выбора этого материала.

Что такое ЦСП плиты: преимущества и недостатки использования материала

Первое, что стоит отметить, когда речь идет о ЦСП плитах – высокую экологичность этого материала. На сегодняшний день – это один из вариантов, который характеризуется не только безопасным использованием, но и изготовлением. Благодаря тому, что для создания плит применяется процесс минерализации, процесс их создания полностью лишен выброса вредных веществ и паров.

Как можно догадаться из названия, в качестве основы для изготовления ЦСП плит используют древесную стружку, смешивая её с портландцементом и множеством специальных добавок. После того, как все это перемешивается до однородной массы, её спрессовывают и ферментируют.

Что касается технических характеристик ЦСП плит и их достоинств, то здесь можно отметить возможность широкого применения, а также большой выбор размеров и простоту обработки. В продаже можно найти широкий выбор плит самой разной толщины и размера, предназначенные для тех или иных целей. Нередко с их помощью делают полы, а также внутренние перегородки в помещениях.

Материал очень просто поддается резке, что существенно облегчает работу с ним и расширяет возможности по его применению. Технология его обработки ничем не отличается от той, которая используется для любых других листовых материалов.

Еще один положительный момент использования – высокая устойчивость материала практически ко всем внешним факторам, включая перепады температуры, открытому огню, различным паразитам, грызунам, грибкам и плесени. Более того, показатели прочности ЦСП плит опережают даже натуральную древесину.

Важно! ЦСП плиты - это экологически чистый материал. В нем не содержится фенольных, формальдегидных и других ядовитых соединений. Подтверждением этому служит сертификат качества, который можно получить от производителя при покупке.

Сферы применения ЦСП плит: технические характеристики и особенности

Говоря о свойствах, применении ЦСП плит, а также тех возможностях, которые они предоставляют, в первую очередь стоит отметить их теплоизоляционные качества. Их используют для улучшения теплоизоляции, как стен, так и полов. Более того, этот материал отлично подходит для возведения межкомнатных перегородок.

Будучи крайне прочными и устойчивыми к воздействию внешних факторов, ЦСП плиты могут быть использованы в условиях повышенной влажности, полноценно функционируя на протяжении всего эксплуатационного срока, указанного производителем.

Применение ЦСП плит для пола и стен: особенности использования

ЦСП плиты используют для пола в качестве чистового покрытия, поскольку для эстетичного внешнего вида более чем достаточно покрыть их слоем грунтовки и краски. Благодаря ровной и гладкой фактуре, смотрятся они отлично, вполне вписываясь практически в любой интерьер. Нередко можно наблюдать и отделку фундамента дома фасадными панелями на ЦСП.

Кроме того, звуко- и теплоизоляционные свойства таких плит оказывают положительное влияние на характеристики стен и пола, заметно снижая потери тепла и дискомфорт от шума, исходящего от соседей. Единственное, на что стоит обратить внимание – качество производимого монтажа. Наличие каких-либо дефектов приведет к существенному сокращению эксплуатационного срока покрытия.

Что касается использования ЦСП плит для внешней обшивки строений, то можно выделить следующие преимущества такого подхода:

Такие свойства присущи ЦСП плитам благодаря их трехслойной структуре. Внутри двух слоев более мелкой стружки находится один слой более крупных частиц.

Полезный совет! Все строительные материалы, включая этот, должны быть изготовлены с учетом всех требований и норм, которые полностью регулируют процесс производства. Поэтому всегда приобретайте только сертифицированную продукцию известных производителей.

ЦСП плиты: размеры, цены и прочие характеристики

Существуют стандартные размеры ЦСП плит, которые считаются наиболее удобными для использования. Толщина таких листов может быть в пределах 10-40 мм, ширина 1250 мм, длина – 3200 мм. Но это вовсе не означает, что возможно купить ЦСП плиты только такого размера. В продаже можно найти материал практически любых параметров.

Полезный совет! Если вы хотите сэкономить, то лучше поискать специальные предложения от крупных производителей, чем купить продукцию малоизвестной компании. На такую продукцию нередко можно встретить скидки и акции.

Для стандартного размера ЦСП плит, стоимость напрямую определяется толщиной. Так, при толщине 10 мм, стоимость не будет превышать 1000 рублей, в то время как плита 20 мм будет стоить 1500-2000 рублей. Более плотные плиты, толщина которых свыше 30 мм, обойдутся не менее 2000 рублей.

На что стоит обратить внимание при выборе ЦСП плит:

при контакте с влагой, так или иначе, плита вбирает воду, однако, стоит обратить внимание, что водопоглощение не должно превышать 16%;

разбухание плиты в условиях нормальной влажности воздуха должно быть не более чем на 2%;

плотность плиты в нормальных условиях должна быть до 1300 кг/м3.

Что касается взаимосвязи размера, веса, толщины и цены ЦСП листа, то здесь все более чем логично. Чем больше и толще лист, тем лучше его характеристики, и, соответственно, выше стоимость. Что касается веса, то для стандартного размера можно выделить следующие границы: плиты 10 мм - 54 кг, 12 мм - 64,8 кг, 16 мм – 80 кг, 20 мм – 108 кг. Цена за лист ЦСП в розницу, соответственно, определяется совокупностью всех этих факторов.

Полезный совет! Особое место на современном рынке занимают плиты ЦСП Тамак. Ассортимент их продукции очень велик, и в продаже можно встретить плиты толщиной от 8 до 36 мм. А репутация и отзывы об этом производителе исключительно положительные.

Особенности монтажа ЦСП плит в различных ситуациях

В зависимости от того, для какой цели применяется материал, необходимо придерживаться некоторых правил и рекомендаций, призванных облегчить процесс крепления и продлить срок службы плит. В первую очередь рассмотрим, на что стоит обратить внимание, если монтаж производится на пол:

плиты нужно прикручивать к обрешетке, используя саморезы;

для того, чтобы материал иметь возможность расширяться под воздействием влаги, и при этом не деформироваться, швы должны быть не плотными. Но не стоит и чрезмерно усердствовать: зазоры не должны быть слишком большими;

толщина плит, используемых для отделки пола должна быть в пределах 24-36 мм, чтобы выдерживать все предстоящие нагрузки от мебели и ходьбы.

Полезный совет! Большой вес и площадь плиты делают этот материал довольно хрупким, что обязывает к повышенной осторожности в процессе работы.

Что касается отделки фасада и фундамента при помощи этого материала, то такое оформление придает строению эстетичный и завершенный внешний вид. В данном случае, нужно использовать максимально толстые плиты, так как это послужит дополнительной защитой для стен или фундамента от негативного влияния внешних факторов.