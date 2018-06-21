Новый корт у школы №65 в Нижнем Тагиле готов на 80% (ВИДЕО)

Средства на ремонт крыши и новый корт были выделены из областного резерва.

На сегодняшний день корт готов на 80%. Осталось собрать хоккейные ворота и установить стойки для игры в волейбол. Вокруг игрового поля будут расположены дорожки для бега.

По периметру корта будут установлены фонарные столбы. Корт будет находиться под видеонаблюдением.

Ожидается, что к 11 июля 2018 года, к дате приемки школы, спортивная площадка будет полностью готова.