Новый корт у школы №65 в Нижнем Тагиле готов на 80% (ВИДЕО)
21 июня, 12:55Общество
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У школы №65 на Новой Кушве в Нижнем Тагиле отремонтировали крышу и построили новый корт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Средства на ремонт крыши и новый корт были выделены из областного резерва.
На сегодняшний день корт готов на 80%. Осталось собрать хоккейные ворота и установить стойки для игры в волейбол. Вокруг игрового поля будут расположены дорожки для бега.
По периметру корта будут установлены фонарные столбы. Корт будет находиться под видеонаблюдением.
Ожидается, что к 11 июля 2018 года, к дате приемки школы, спортивная площадка будет полностью готова.
Видео: «Телекомпания Телекон»
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