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Новый корт у школы №65 в Нижнем Тагиле готов на 80% (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый корт у школы №65 в Нижнем Тагиле готов на 80% (ВИДЕО)

21 июня, 12:55Общество
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