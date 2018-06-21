Рейд по пожаробезопасности прошел в к/с «Золотой ключик» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
21 июня, 20:00Общество
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Тагильские инспекторы по пожарному надзору провели рейд в коллективном саду «Золотой ключик», где 8 июня в горящем доме погибла семья из пяти человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инспекторы раздали хозяевам садовых участков памятки о действиях в случае возникновения пожара, а также напомнили жителям о профилактике возгораний.
Лампы должны быть закрыты плафонами, пользоваться самодельными обогревателями опасно. При наличии печи рекомендуется прекратить ее топку за два часа до сна.
Также пожарные инспекторы проверили коллективные меры безопасности: подъезды для спецтехники достаточно широкие, на территории коллективного сада есть рында и пожарный щит.
Напомним, что 8 июня в коллективном саду «Золотой ключик» произошел пожар, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей.
Видео: Тагил-ТВ
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