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Рейд по пожаробезопасности прошел в к/с «Золотой ключик» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейд по пожаробезопасности прошел в к/с «Золотой ключик» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

21 июня, 20:00Общество
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