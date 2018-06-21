Рейд по пожаробезопасности прошел в к/с «Золотой ключик» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Инспекторы раздали хозяевам садовых участков памятки о действиях в случае возникновения пожара, а также напомнили жителям о профилактике возгораний.

Лампы должны быть закрыты плафонами, пользоваться самодельными обогревателями опасно. При наличии печи рекомендуется прекратить ее топку за два часа до сна.

Также пожарные инспекторы проверили коллективные меры безопасности: подъезды для спецтехники достаточно широкие, на территории коллективного сада есть рында и пожарный щит.