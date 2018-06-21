Тагильчанка отсудила у УК 100 тыс. рублей за повреждённую шифером машину

Тагильчанка по имени Юлия припарковала автомобиль возле домов на проспекте Строителей. С крыши в этот момент упал кусок шифера, который повредил машину. Женщина попыталась договориться с управляющей компанией о компенсации вреда, но коммунальщики не взяли на себя ответственность за поврежденный автомобиль. Тогда Юлия обратилась в суд.