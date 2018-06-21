Тагильчанка отсудила у УК 100 тыс. рублей за повреждённую шифером машину
21 июня, 07:05Общество
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Жительница Нижнего Тагила по имени Юлия получит от УК компенсацию материального вреда за автомобиль, повреждённый упавшим с крыши шифером. Повреждения эксперты оценили в 99 тыс. рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка по имени Юлия припарковала автомобиль возле домов на проспекте Строителей. С крыши в этот момент упал кусок шифера, который повредил машину. Женщина попыталась договориться с управляющей компанией о компенсации вреда, но коммунальщики не взяли на себя ответственность за поврежденный автомобиль. Тогда Юлия обратилась в суд.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», суд обязал управляющую компанию выплатить гражданке компенсацию за причинённый машине вред, а также компенсировать расходы на проведение экспертизы и судебное производство. Напомним, что в июне 2018 года из-за шквалистого ветра у дома по улице Газетной, 80 на двух молодых людей упала сорванная ветром с дома часть лепнины.
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