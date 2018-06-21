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Тагильчанка отсудила у УК 100 тыс. рублей за повреждённую шифером машину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка отсудила у УК 100 тыс. рублей за повреждённую шифером машину

21 июня, 07:05Общество
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