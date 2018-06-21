Завотделением больницы в Каменске-Уральском обманул пациентов на 568 тысяч рублей
В Каменске-Уральском будут судить заведующего травматологическим отделением местной больницы и его знакомую за хищение денег пациентов.
Граждан обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.
Следователи установили, что с мая 2015 года по август 2016 года завотделением травматологии городской больницы и его сожительница мошенническим способом похищал деньги больных, нуждающихся в операции осеосинтеза. Для этого хирургического вмешательства все необходимые атрибуты, в частности металлоконструкции, были в наличии, а сама операция бесплатна. Тем не менее завотделением предлагал больным за свой счёт приобрести необходимые атрибуты у сторонней фирмы. Он давал контакты своей гражданской супруги, которая проводила незаконные сделки. Сумма варьировалась от 23 тысяч до 60 тысяч рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры.
Общий причинённый ущерб составил более 568 тысяч рублей.
Сейчас на имущество обвиняемой наложен арест, а дело было передано в суд.
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