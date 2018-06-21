Завотделением больницы в Каменске-Уральском обманул пациентов на 568 тысяч рублей

Следователи установили, что с мая 2015 года по август 2016 года завотделением травматологии городской больницы и его сожительница мошенническим способом похищал деньги больных, нуждающихся в операции осеосинтеза. Для этого хирургического вмешательства все необходимые атрибуты, в частности металлоконструкции, были в наличии, а сама операция бесплатна. Тем не менее завотделением предлагал больным за свой счёт приобрести необходимые атрибуты у сторонней фирмы. Он давал контакты своей гражданской супруги, которая проводила незаконные сделки. Сумма варьировалась от 23 тысяч до 60 тысяч рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры.