Сбербанк объединил специалистов в сфере кибербезопасности на конгрессе

Издание Newsnn.ru сообщает, что тренинг включал в себя три ступени. На первом этапе участники отражали массовую DDoS-атаку. На втором они занялись эмуляцией веб-инъекций – кибератакой на веб-ресурсы. И в заключение участники сымитировали наиболее распространенный способ внедрения вредоносного ПО – фишинг.

Отмечается, что изначально участники на тренинге работали по одному. Позднее им предлагалось присоединиться к общей платформе. Как отметили эксперты, после подключения к работе других участников, эффективность работы возросла в семь раз.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов обратил особое внимание на вызванный тренингом интерес. За онлайн-трансляцией мероприятия следили 230 компаний, а совокупное число зрителей составило 10-12 миллионов человек во всем мире.

Специалист отметил, что в ходе мероприятия были отработаны навыки отражения кибератак на мировые аэропорты и авиакомпании. Это, подчеркнул Кузнецов, был первый тренинг среди бизнес-структур, в ходе которого специалисты обменивались опытом и вместе трудились над предотвращением киберугроз.