Общественники внесли инициативы об аграрной политике в народную программу ЕР

Очередная стратегическая сессия прошла на площадке «Единой России». Ее темой стала «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий». В ходе мероприятия обсуждались меры поддержки аграрного сектора, которые будут добавлены в народную программу ЕР.

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев отметил, что совместно с экспертами необходимо выработать инициативы о новой аграрной политике для включения в народную программу «Единой России», пишет nashgorod.ru. «Современная сельскохозяйственная политика должна обеспечивать достойную жизнь людям на селе, давать им возможность развиваться по тем или иным направлениям хозяйственной деятельности на сельских территориях», — подчеркнул он. О необходимости обратить особое внимание на развитие небольших фермерских хозяйств заявил координатор проекта ЕР «Российское село» Владимир Плотников. Он предложил внести изменения в систему выдачи грантов данному сегменту аграриев. На данный момент всего 1-2 фермера из 10 получают грант. Поэтому необходимо увеличить количество грантов и распределять их по направлениям деятельности аграриев. Также он предложил сделать льготное кредитование для небольших фермерских хозяйств более доступным — сократить число требуемых банком залогов и документов. По мнению Юлии Оглоблиной, председателя Российского союза сельской молодежи, в народную программу ЕР должна быть включена реализация нацпроекта «Развитие села». Она считает, что небольшие фермерские хозяйства вполне могут составить конкуренцию крупным предприятиям, если решить вопрос со сбытом их продукции. Речь шла и об привлечении к работе в селе молодых людей. Эксперты заявили, что на данный момент зарплаты на селе ниже региональных более чем на 20%. Соотношение между региональными и сельскими зарплатами должно быть на уровне 90%, считает Наталья Агапова, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса. Она предложила внести в народную программу ЕР пункт, фиксирующий данное соотношение. Помимо этого, общественники предложили упростить подачу фермерами заявлений на субсидирование и создать для этого единое онлайн-окно. Также на совещании обратили внимание на эффективное использование сельских территорий — необходимо проводить работу против опустынивания земли. Как сообщает сайт «Единой России», все озвученные предложения будут добавлены в народную программу ЕР. При этом Министерство сельского хозяйства в лице замминистра Ивана Лебедева обещало оказывать всяческую поддержку в реализации данных инициатив. «Развитие сельских территорий для Свердловской области — это не только вопрос продовольственной безопасности, но и устойчивого развития малых территорий, один из приоритетов в работе», — рассказал председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, член фракции «Единая Россия» Сергей Никонов. — По инициативе и при поддержке нашей фракции были приняты законы «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» и о государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство, переработку сельскохозяйственной продукции. Из года в год мы добиваемся, чтобы бюджетное финансирование на выполнение этих законов оставалось на уровне не ниже предыдущего года. Также каждый год при формировании бюджета мы закладываем поддержку специалистов, работающих в сельских территориях. Обязательно продолжим помогать местным аграриям в рамках программы поддержки сельских территорий. Благоприятно обстоят дела, например, с молочной продукцией. И мы видим, что, несмотря на инфляцию, цены на молочную продукцию в магазинах остаются на прежнем уровне.

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