Начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов покинул свой пост
Сегодня, 06:30Общество
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Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов покинул свой пост.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ТК «Телекон»
Игорь Юрлов оставил должность начальника УО и был назначен директором тагильской гимназии №18. Об этом стало известно 20 августа. Бывшего чиновника представил коллективу гимназии Владислав Пинаев.
Обязанности начальника управления образования исполняет Татьяна Удинцева, которая ранее занимала должность заместителя начальника.
Людмила Щербачева, которая была директором учебного учреждения на протяжении 14-ти лет, уволилась в связи с выходом на пенсию.
Игорь Юрлов был главой УО с 2012 года.
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