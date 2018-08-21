Жители Алапаевска проголосовали против полигона для отходов на территории АМЗ
Сегодня, 14:10Общество
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20 августа в Алапаевске прошло голосование жителей за перевод территории АМЗ в земельный участок, предназначенный для отходов разного рода. Большинство жителей проголосовали против.
Сюжеты: Пригород
Лицензия Алапаевского полигона заканчивается в 2019 году. Местное руководство предложило перевести территорию АМЗ в участок для отходов разного рода.
Администрация Алапаевска заявляет, что продление лицензии нынешнего полигона и расширение территории нерентабельно. Примером является подобное предприятие на территории Первоуральска, где население в три раза больше Алапаевска. Предприятие на грани банкротства.
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На голосование пришли 378 горожан. Большинство из присутствующих проголосовали против нового полигона. Однако окончательное решение будет принимать городская дума.
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