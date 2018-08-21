Жители Алапаевска проголосовали против полигона для отходов на территории АМЗ

Лицензия Алапаевского полигона заканчивается в 2019 году. Местное руководство предложило перевести территорию АМЗ в участок для отходов разного рода.

Администрация Алапаевска заявляет, что продление лицензии нынешнего полигона и расширение территории нерентабельно. Примером является подобное предприятие на территории Первоуральска, где население в три раза больше Алапаевска. Предприятие на грани банкротства.

Видео Видео: Алапаевск [online]

Видео Видео: Алапаевск [online]