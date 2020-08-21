Игорь Кобзев сделал акцент на благополучии иркутчан в предвыборной программе

Кобзев выступает и с инновационными инициативами. Он собирается решить проблему захвата земель на Байкале, чтобы «черные лесорубы» не вывозили лес в другие страны на продажу. Врио губернатора привлек внимание к этой проблеме и призвал активизировать борьбу с этими правонарушителями. Также Кобзев хочет избавиться от регулярных наводнений, которые из года в год разрушают дома местных жителей. У кандидата в губернаторы есть идея возвести 20 дамб и защитных инженерных сооружений на реке, чтобы она не выходила из берегов.