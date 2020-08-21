Игорь Кобзев сделал акцент на благополучии иркутчан в предвыборной программе

Игорь Кобзев сделал акцент на благополучии иркутчан в предвыборной программе

Сегодня, 05:17ОбществоPhoto: фрагмент видео
Кандидат на пост губернатора Иркутской области и временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев представил свою предвыборную программу, в которой акцент делается на благополучии жителей, улучшении инфраструктуры и экономическом развитии.

Самые актуальные проблемы определили сами иркутчане. Кобзев уже начал решать некоторые из них. Об этом сообщает irk.today.

В предвыборной программе в качестве первоочередной задачи указано повышение уровня жизни жителей Иркутской области. Врио губернатора выступил с инициативой о выплате 20 тысяч рублей семьям, в которых родился первый ребенок. Также Кобзев намерен уменьшить количество людей с низким достатком до 14% (сейчас эта доля составляет 18%).

Также в первоочередных планах находится улучшение региональной инфраструктуры. За пять лет планируется отремонтировать 57% дорог, а также реставрировать мосты, которые находятся в аварийном состоянии. По словам Кобзева, он много ездит по региону и сталкивается с проблемами, которые не были решены прежними губернаторами. В связи с этим его предвыборная программа основана на реальных шагах по улучшению области.

В тексте документа написано, что на посту главы Иркутской области Кобзев сделает образование более доступным и решит проблему дефицита школ и детсадов. За пять лет будут построены 17 школ и 16 детских садов.

Также врио губернатора обратил внимание на невысокую продолжительность жизни иркутчан, которые живут в среднем 69,2 года. Кобзев убежден, что эту цифру можно поднять до 70,5 лет за счет улучшения качества медпомощи. Для этого планируется построить 150 ФАПов и создать новые рабочие места для медперсонала.

Кобзев находится в должности врио главы Иркутской области всего несколько месяцев, однако за этот срок ему удалось договориться с главой государства и федеральными министрами о выделении средств на строительство пяти современных инфекционных отделений в разных городах Приангарья.

Кобзев выступает и с инновационными инициативами. Он собирается решить проблему захвата земель на Байкале, чтобы «черные лесорубы» не вывозили лес в другие страны на продажу. Врио губернатора привлек внимание к этой проблеме и призвал активизировать борьбу с этими правонарушителями. Также Кобзев хочет избавиться от регулярных наводнений, которые из года в год разрушают дома местных жителей. У кандидата в губернаторы есть идея возвести 20 дамб и защитных инженерных сооружений на реке, чтобы она не выходила из берегов.

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