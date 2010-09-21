Зарегистрировать автомобиль можно будет в любом регионе России

Такие новации предусматривает новый закон о регистрации транспортных средств. С нового года снимать машину с учета и ставить на него автовладельцы будутпо закону. Не стоит удивляться этой формулировке — сейчас эта процедура прописана в постановлении правительства. Как разъяснили корреспонденту «Российской газеты» в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, будущий закон о регистрации транспорта откроет новые возможности для автовладельцев.