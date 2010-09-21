Зарегистрировать автомобиль можно будет в любом регионе России
21 сентября 2010, 15:54ОбществоОльга
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Регистрация автомобиля станет менее хлопотным занятием. Новую машину поставят на&nbsp;учет непосредственно в&nbsp;автосалоне. По&nbsp;желанию владельца авто зарегистрируют в&nbsp;любом регионе, если ему это удобно. А&nbsp;чтобы обзавестись &laquo;красивыми&raquo; номерами, придется поторговаться на&nbsp;аукционе, пишет &laquo;Российская газета&raquo;.
Такие новации предусматривает новый закон о регистрации транспортных средств. С нового года снимать машину с учета и ставить на него автовладельцы будутпо закону. Не стоит удивляться этой формулировке — сейчас эта процедура прописана в постановлении правительства. Как разъяснили корреспонденту «Российской газеты» в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, будущий закон о регистрации транспорта откроет новые возможности для автовладельцев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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