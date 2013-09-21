Евгений Куйвашев оценил ход строительства госпиталя восстановительных технологий в Нижнем Тагиле
Губернатор Евгений Куйвашев 20 сентября в ходе визита в Нижний Тагил посетил строящийся Госпиталь восстановительных инновационных технологий, который будет специализироваться на эндопротезировании крупных суставов.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, по площадке, где сегодня ведутся отделочные работы, губернатора провел генеральный директор ООО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», один из ключевых инвесторов и инициатор проекта Владислав Тетюхин.
По его словам, инвестиции уже составили 3,95 миллиарда рублей. Планируется, что общая смета стройки составит порядка 4,4 миллиарда, четверть этих средств выделены государством.
Темпы строительства - сумасшедшие. Даже немцы, которые участвовали в проектировании и поставляют нам оборудование, признались, что в Германии на такой объем работ потратили бы три года, а тут - год и восемь месяцев. Стройка идет с листа, то есть мы получаем чертежи и тут же пускаем их в работу. К концу года отделочная часть будет завершена, в январе 2014 года рассчитываем завершить монтажные работы по оборудованию, в феврале - наладка, и в марте, мы надеемся, пуск сообщил Владислав Тетюхин.
На данный момент готовность центра он оценил на уровне 70 процентов.
Работы идут в соответствие с графиком, по графику идет и финансирование. И как меня заверил руководитель центра Владислав Валерьевич, уже в феврале-марте госпиталь примет первых пациентов. Центр, действительно, уникальный, другого такого в стране нет. И под высокие медицинские технологии, которые здесь будут применяться, необходимо обучить персонал. Это большой пласт работы сказал Евгений Куйвашев.
По словам директора центра, практически все оборудование поступило в Россию, часть еще находится в Германии.
Осталось приобрести часть физиотерапевтического оборудования, оплачено все, что необходимо для кинезитерапии проинформировал Владислав Тетюхин.
По его словам, ведутся активные переговоры с будущим персоналом клиники - здесь будут работать специалисты из разных концов России. Министерство здравоохранения региона уже выделило квоту на 1600 операций на крупных суставах в 2014 году.
С вводом в строй клиники стройка не остановится. Владислав Тетюхин говорит, что мощности гостиницы для пациентов - а она рассчитана на 90 мест - не достаточно, чтобы загрузить госпиталь на полную мощность. Поэтому инициаторы проекта намерены искать дополнительные средства на строительство еще, по меньшей мере, двух гостиниц - администрация Нижнего Тагила обещала выделить дополнительный участок для их возведения.
«Мы посмотрим, как госпиталь начнет работу, посмотрим востребованность, логистику и будем принимать решение о дополнительной поддержке», - пообещал губернатор.
Напомним, в ноябре 2012 года Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым поддержал проект создания в Нижнем Тагиле госпиталя, основной специализацией которого станет эндопротезирование крупных суставов. Здесь будут делать сложнейшие операции, заменяя поврежденные кости титановыми имплантами. Планируемый объем оперативного лечения только по профилю «ортопедия» - более 4,5 тыс. операций в год.
В апреле 2013 года в присутствии губернатора Евгения Куйвашева было подписано соглашение между ООО «Госпиталь Восстановительных Инновационных Технологий» и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». Документ предполагает сотрудничество сторон при реализации проекта строительства госпиталя. Соглашение предусматривает оказание финансовой помощи со стороны Корпорации для завершения строительства.
Центр включает в себя отделение лечебно-диагностического приема, функциональной диагностики и радиологии, хирургическое отделение с высокотехнологичными операционными и реанимацией, палатное и физиотерапевтическое отделения, где максимально учтены все возможности использования для больных с ограничением движения, в том числе передвигающихся на колясках. Корпуса объединяет просторная входная группа с регистратурами, кафетерием, аптекой и административными помещениями.