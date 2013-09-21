Евгений Куйвашев оценил ход строительства госпиталя восстановительных технологий в Нижнем Тагиле

Как сообщает департамент информполитики главы региона, по площадке, где сегодня ведутся отделочные работы, губернатора провел генеральный директор ООО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», один из ключевых инвесторов и инициатор проекта Владислав Тетюхин.

По его словам, инвестиции уже составили 3,95 миллиарда рублей. Планируется, что общая смета стройки составит порядка 4,4 миллиарда, четверть этих средств выделены государством.

Темпы строительства - сумасшедшие. Даже немцы, которые участвовали в проектировании и поставляют нам оборудование, признались, что в Германии на такой объем работ потратили бы три года, а тут - год и восемь месяцев. Стройка идет с листа, то есть мы получаем чертежи и тут же пускаем их в работу. К концу года отделочная часть будет завершена, в январе 2014 года рассчитываем завершить монтажные работы по оборудованию, в феврале - наладка, и в марте, мы надеемся, пуск сообщил Владислав Тетюхин.

На данный момент готовность центра он оценил на уровне 70 процентов.

Работы идут в соответствие с графиком, по графику идет и финансирование. И как меня заверил руководитель центра Владислав Валерьевич, уже в феврале-марте госпиталь примет первых пациентов. Центр, действительно, уникальный, другого такого в стране нет. И под высокие медицинские технологии, которые здесь будут применяться, необходимо обучить персонал. Это большой пласт работы сказал Евгений Куйвашев.

По словам директора центра, практически все оборудование поступило в Россию, часть еще находится в Германии.

Осталось приобрести часть физиотерапевтического оборудования, оплачено все, что необходимо для кинезитерапии проинформировал Владислав Тетюхин.

По его словам, ведутся активные переговоры с будущим персоналом клиники - здесь будут работать специалисты из разных концов России. Министерство здравоохранения региона уже выделило квоту на 1600 операций на крупных суставах в 2014 году.

С вводом в строй клиники стройка не остановится. Владислав Тетюхин говорит, что мощности гостиницы для пациентов - а она рассчитана на 90 мест - не достаточно, чтобы загрузить госпиталь на полную мощность. Поэтому инициаторы проекта намерены искать дополнительные средства на строительство еще, по меньшей мере, двух гостиниц - администрация Нижнего Тагила обещала выделить дополнительный участок для их возведения.

«Мы посмотрим, как госпиталь начнет работу, посмотрим востребованность, логистику и будем принимать решение о дополнительной поддержке», - пообещал губернатор.

Напомним, в ноябре 2012 года Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым поддержал проект создания в Нижнем Тагиле госпиталя, основной специализацией которого станет эндопротезирование крупных суставов. Здесь будут делать сложнейшие операции, заменяя поврежденные кости титановыми имплантами. Планируемый объем оперативного лечения только по профилю «ортопедия» - более 4,5 тыс. операций в год.

В апреле 2013 года в присутствии губернатора Евгения Куйвашева было подписано соглашение между ООО «Госпиталь Восстановительных Инновационных Технологий» и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». Документ предполагает сотрудничество сторон при реализации проекта строительства госпиталя. Соглашение предусматривает оказание финансовой помощи со стороны Корпорации для завершения строительства.