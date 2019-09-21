Агро-Клондайк Битарова: миллиарды из бюджета распределяются компаниям главы Алании

Однако в действительности все средства, которые должны быть направлены на совершенствование сельского хозяйства региона, “оседают” в фирмах, принадлежащих семейному клану Битаровых. Независимые компании остаются без господдержки.

На данный момент Вячеслав Битаров является одним из наиболее богатых предпринимателей Северной Осетии. Тот факт, что он занимает чиновничий пост, не мешает ему фактически руководить сельхозпредприятием ООО «ФАТ-Агро» и компанией ООО «Агрофирма ФАТ». При этом, доверенность на руководство этими предприятиями, как и предприятием материнского типа «Бавария», за год до выборов регионального главы, получил сын Битарова — Зелимхан, пишет newstracker.ru.

Для обоих ФАТ-ов основными источниками прибыль являются государственные заказы и контракты. Так, речь идет о реализации сырья, из которого предприятия Росимущества изготавливают водку, и о поставке картофеля российским пограничникам или овощей в исправительные колонии страны.

Оставить свои компании без финподдержки за счет федеральных дотаций глава региона тоже не может. Летом 2019 года, во время визита главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в Северную Осетию, его повезли в «ФАТ-Агро», чтобы показать результаты деятельности агрокомплекса. Битаров отчитался о полученных средствах отметив, что все они пошли на пользу. Однако, в качестве базового показателя успешности, Патрушеву продемонстрировали овощехранилище, мощность которого составила 6 тысяч тонн. При этом, оно открыто не позднее 2014 года.

Федеральные чиновники, в частности экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, “вдохновившись” рассказами Битарова о развитии сельскохозяйственного потенциала Северной Осетии, выразили готовность отдавать чиновнику даже земли соседних регионов.

Битаров неизменно просит дотации, большая часть которых остается в подконтрольных ему компаниях. В рамках весеннего совещания у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева глава Северной Осетии в очередной раз просил бюджетных средств на проекты госпредприятий ООО «Диг-Агро» и ООО «Владка».