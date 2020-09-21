“Россети” завершат реконструкцию 5 подстанций в Калининграде в текущем году

Отмечается, что реализация проекта началась четыре года назад. За это время компания построила и провела ремонт на полутора тысячах километров линий электропередачи, а также перевела на напряжение в 110 кВт сети городов, которые расположены в прибрежной зоне. Восемь подстанций было переведено на работу в цифровом режиме. Через пять лет их количество увеличится вдвое.