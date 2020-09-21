“Россети” завершат реконструкцию 5 подстанций в Калининграде в текущем году

“Россети” завершат реконструкцию 5 подстанций в Калининграде в текущем году

Вчера, 22:33ОбществоPhoto: rosseti.ru
Глава компании “Россети” Павел Ливинский заявил, что реконструкция пяти подстанций в Калининградской области будет завершена в текущем году.

По сообщению издания “Комсомольская правда”, Ливинский обсудил программу реализации реконструкции и развития электросетей в Калининградской области с главой региона Антоном Алихановым. Отмечается, что на реализацию пятилетней программы было выделено свыше 22 миллиардов рублей. Для компании “Россети” данный проект является самым масштабным в рамках одной области.

Ливинский отметил, что перед компанией “Россети” была поставлена задача создать в Калининградской области энергосистему, которая станет показательной для всей России. Он подчеркнул, что благодаря реализации программы в регионе будут созданы все необходимые условия для социального и экономического развития на ближайшие пятьдесят лет. Реконструкция пяти ключевых центров питания будет завершена до конца текущего года.

«Благодаря внедрению цифровых решений вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживают в общей сложности более 100 тыс. человек», – подчеркнул руководитель «Россетей».

Отмечается, что реализация проекта началась четыре года назад. За это время компания построила и провела ремонт на полутора тысячах километров линий электропередачи, а также перевела на напряжение в 110 кВт сети городов, которые расположены в прибрежной зоне. Восемь подстанций было переведено на работу в цифровом режиме. Через пять лет их количество увеличится вдвое.

Отмечается, что компания “Россети” создала в Калининградской области цифровой район электрических сетей, который стал первым в России. К концу текущего года планируется сделать все РЭС «Россети Янтарь» цифровыми.

Кроме этого, в текущем году “Россети” планируют привести порядка ста километров

немецких сетей 0,23 кВ к стандартному 0,4 кВ и завершить реконструкцию пяти подстанций 110 кВ. На подстанциях «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки», «Багратионовск» планируется внедрение цифровых решений и увеличение мощности на 60 процентов.

Глава Калининградской области подчеркнул, что для привлечения инвестиций в регион главным условием является создание современной сетевой инфраструктуры. Это позволит также создать дополнительные места и положительно отразится на развитии экономики. Также для Калининграда важным фактором является энергетическая безопасность и независимость системы.

"Мы уже видим практический эффект от проектов «Россетей» – энергетика стала надежнее и доступнее", – сказал Алиханов.

Среди многочисленных проектов компании “Россети” необходимо отметить выдачу мощности 4 теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов ЧМ по футболу-2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, подключение индустриального парка «Черняховск».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы