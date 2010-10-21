Дворец молодежи открыл творческий сезон
20 октября Городской Дворец молодежи открыл первый творческий сезон молодежных объединений концертом «На вырост».
Сегодня в состав Дворца молодежи входят более 30 молодежных объединений.Некоторые из них работают при дворце десятилетиями, другиеприсоединились к нему совсем недавно. К 2011 году число молодежныхобъединений при Дворце возрастет до 50, уверена директор учреждения ТатьянаСимонова.
Вячеслав Погудин от городской администрации вручил коллективу Дворца сертификат на бесплатноеподключение к сети интернет, а также комнатный цветок, символизирующий домашнююобстановку и уют. «Дворец молодежи должен стать домом длямолодых. Здесь каждый сможет реализовать себя. Поверьте, он ждет вас влюбое время суток», - заверил присутствующих в зале заместитель главыгорода по социальным вопросам.
Во Дворце творят и активно работают танцевальные, вокальные,историко-патриотические, интеллектуальные и другие студии и клубы. Срединих
•Танцевальный коллектив «Модерн»
•Танцевально-спортивный клуб «Новая волна»
•Клуб любителей восточный танцев «Афродита»
•Студия дизайна «Вернисаж»•Городской Совет творческих студентов
•Городской клуб «Молодая семья»
•Клуб авторской песни «Зеленая лампа»
•Военно-патриотический спортивный клуб «Лебяжинец»
•Нижнетагильская городская федерация бодибилдинга и фитнеса
•Федерация спортивно-патриотических и историко-творческих клубов«Легион»
•Военно-исторический клуб «Масштаб»
•Творческое объединение «Красная кнопка»
•Студия авторского юмора
•Интеллектуальное объединение «Ника»
•Клуб любителей аниме «Т.а.н.к»
•Молодежный рок-клуб
•Молодежный клуб ди-джеев
•Объединение молодежных субкультур
•Студия брейк-данса
•Вокальные студии «Питер Пен» и «Робин Гуд».
Набор во все клубы и студии открыт.
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