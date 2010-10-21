Дворец молодежи открыл творческий сезон

Сегодня в состав Дворца молодежи входят более 30 молодежных объединений.Некоторые из них работают при дворце десятилетиями, другиеприсоединились к нему совсем недавно. К 2011 году число молодежныхобъединений при Дворце возрастет до 50, уверена директор учреждения ТатьянаСимонова.

Вячеслав Погудин от городской администрации вручил коллективу Дворца сертификат на бесплатноеподключение к сети интернет, а также комнатный цветок, символизирующий домашнююобстановку и уют. «Дворец молодежи должен стать домом длямолодых. Здесь каждый сможет реализовать себя. Поверьте, он ждет вас влюбое время суток», - заверил присутствующих в зале заместитель главыгорода по социальным вопросам.

Во Дворце творят и активно работают танцевальные, вокальные,историко-патриотические, интеллектуальные и другие студии и клубы. Срединих

•Танцевальный коллектив «Модерн»

•Танцевально-спортивный клуб «Новая волна»

•Клуб любителей восточный танцев «Афродита»

•Студия дизайна «Вернисаж»•Городской Совет творческих студентов

•Городской клуб «Молодая семья»

•Клуб авторской песни «Зеленая лампа»

•Военно-патриотический спортивный клуб «Лебяжинец»

•Нижнетагильская городская федерация бодибилдинга и фитнеса

•Федерация спортивно-патриотических и историко-творческих клубов«Легион»

•Военно-исторический клуб «Масштаб»

•Творческое объединение «Красная кнопка»

•Студия авторского юмора

•Интеллектуальное объединение «Ника»

•Клуб любителей аниме «Т.а.н.к»

•Молодежный рок-клуб

•Молодежный клуб ди-джеев

•Объединение молодежных субкультур

•Студия брейк-данса

•Вокальные студии «Питер Пен» и «Робин Гуд».

Набор во все клубы и студии открыт.