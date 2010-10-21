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Дворец молодежи открыл творческий сезон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дворец молодежи открыл творческий сезон

21 октября 2010, 11:34Общество
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