Снега на Среднем Урале не будет до ноября
21 октября 2010, 06:57ОбществоОльга
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Снег придет на Средний Урал только в ноябре, сообщает Свердловский гидрометцентр.
21-22 октября ожидается умеренно теплая, сухая погода. Днем температурасоставит 7-9 градусов выше нуля.23 октября пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Но прохладнеене станет - в полдень воздух прогреется до плюс 7 градусов.
В последнюю неделю октября будет преобладать сухая погода, значительногопохолодания и установления снежного покрова синоптики не обещают.
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