Уличный художник ждал ареста, а дождался премии в 100 тыс. долларов

27-летний J Rизвестен своими масштабными фотопроектами. В 2006 году онпокрыл дома в буржуазных кварталах Парижа гигантскими портретами членовпригородных подростковых банд, назвав акцию «Портрет одного поколения».Акция начиналась как нелегальная, но впоследствии фотографии украсилисобой даже здание мэрии.

В 2007 году он придумал проект Face 2 Face, самую крупную в миренелегальную фотовыставку: развесил бок о бок портреты арабов и евреев настене, разделяющей территории Израиля и Палестины, а также в восьмиизраильских и палестинских городах.

В 2010 году в Шанхае он размещает полотнища с фотографиями пожилых людейна стенах домов, ждущих сноса. Проект озаглавлен «Морщины города» ипризван привлечь внимание к исчезающему прошлому китайского мегаполиса.Художник опасается ареста за свой проект, потому что вКитае невозможнополучить разрешение на подобную акцию.

После известия о премии художник признался, что «ошеломлен, потому что ни разу в жизни неподавал заявок ни на какие призы и не слышал ни о каких номинациях», ипоначалу даже отказывался общаться с представителями фонда иначе, как поскайпу, в темных очках и надвинув на глаза шляпу.