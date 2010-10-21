В поддержку Егора Бычкова пройдут митинги в нескольких городах
21 октября 2010, 10:05ОбществоОльга
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В Екатеринбурге в воскресенье 24 октября пройдет митинг в поддержку Бычкова. Митинг начнется в 13:00 на Площади труда.
Двумя днями ранее, в пятницу, на этом же месте пройдет общий молебен обумягчении злых сердец в поддержку главы нижнетагильского фонда. Такжемитинги против осуждения Бычкова пройдут в пятницу в городеКаменск-Уральский, в субботу - в Москве. 30 октября митинг состоится вНижнем Тагиле.
В четверг в Екатеринбурге прошла акция в защиту осужденного. Волонтерыекатеринбургского «Города без наркотиков» раздавали белые ленточки снадписью «Сила в правде» в знак поддержки Бычкова.
Процесс по делу Бычкова вызвал широкий общественный резонанс. В защитуглавы фонда выступают многие блогеры, журналисты и правозащитники.Сочувствие Егору Бычкову выразил и главный нарколог России Евгений Брюн.
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