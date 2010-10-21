В поддержку Егора Бычкова пройдут митинги в нескольких городах

Двумя днями ранее, в пятницу, на этом же месте пройдет общий молебен обумягчении злых сердец в поддержку главы нижнетагильского фонда. Такжемитинги против осуждения Бычкова пройдут в пятницу в городеКаменск-Уральский, в субботу - в Москве. 30 октября митинг состоится вНижнем Тагиле.