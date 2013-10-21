Купи LADA по акции!

Продажи LADA Granta с японской четырехступенчатой автоматической коробкой передач стартовали в августе 2012 года. LADA Granta - одна из самых доступных машин с «автоматом» в России. На конец августа 2013 года дилеры АВТОВАЗа продали уже больше 23,5 тысяч LADA Granta с «автоматом».

Кроме того, до конца октября продолжает также действовать уникальное предложение на легендарный внедорожник LADA 4х4. Стоимость этой машины с учетом скидки – от 319 800 рублей. Таким образом, до конца месяца покупатели могут сэкономить 30 тысяч рублей.

В обеих акциях участвуют все официальные дилеры LADA. Но, конечно, наличие машин необходимо предварительно уточнять.