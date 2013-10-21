Купи LADA по акции!
21 октября 2013, 07:54ОбществоПавел Сидоренко
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C 11 октября до 31 декабря LADA Granta с «автоматом» можно купить с беспрецедентной скидкой – 20 000 рублей. То есть, эта машина будет стоить всего от 344 тыс. рублей.
Продажи LADA Granta с японской четырехступенчатой автоматической коробкой передач стартовали в августе 2012 года. LADA Granta - одна из самых доступных машин с «автоматом» в России. На конец августа 2013 года дилеры АВТОВАЗа продали уже больше 23,5 тысяч LADA Granta с «автоматом».
Кроме того, до конца октября продолжает также действовать уникальное предложение на легендарный внедорожник LADA 4х4. Стоимость этой машины с учетом скидки – от 319 800 рублей. Таким образом, до конца месяца покупатели могут сэкономить 30 тысяч рублей.
В обеих акциях участвуют все официальные дилеры LADA. Но, конечно, наличие машин необходимо предварительно уточнять.
Адреса дилерских центров – на сайте www.lada.ru и по телефону «горячей линии»: 8-800-200-5232.
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