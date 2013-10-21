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«МегаФон» запускает новую скоростную магистраль передачи данных между Европой и Азией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» запускает новую скоростную магистраль передачи данных между Европой и Азией

21 октября 2013, 11:10Обществоadv1@tagilcity.ru
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