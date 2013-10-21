«МегаФон» запускает новую скоростную магистраль передачи данных между Европой и Азией

«МегаФон» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию основной оптоволоконной магистрали DREAM протяженностью 8700 километров. Магистраль станет оптимальным скоростным путем передачи данных, соединяющим Европу и Азию.

Магистраль, организованная «МегаФоном», проходит через территорию Казахстана, России, Украины, Словакии, Австрии, Германии и создана при содействии зарубежных компаний «Казахтелеком», Interoute. Протяженность маршрута DREAM от Франкфурта-на-Майне до границы Казахстан/Китай составляет 8700 километров.

Выбор оптимального маршрута (оптимальной длины) прохождения трафика позволяет сократить время задержки сигнала (Round trip delay) междукрупнейшими телекоммуникационными площадками в Гонконге и Франкфурте-на-Майне по сравнению с существующими на рынке магистралями. Благодаря этому бизнес-партнеры «МегаФона» получат конкурентное преимущество для своих клиентов: финансовые организации, онлайн-трейдеры, интернет-компании смогут быстрее реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке.

Важнейшим преимуществом проекта является высокая степень надежности магистрали по сравнению с подводными кабельными системами, для которых характерны продолжительные обрывы, вызванные внешним воздействием. Этого удалось добиться за счет прохождения DREAM от границы с Китаем до Франкфурта-на-Майне по наземному маршруту с нулевой или низкой сейсмической активностью.

Уникальное географическое положение России позволяет нам предложить рынку привлекательный маршрут передачи информации. Сотрудничая с «МегаФоном», международные операторы связи смогут наиболее безопасным и оптимальным путем организовать передачу данных для своих клиентов, а также повысят надежность своих сетей. С каждым годом объем трафика, передаваемого из Европы в Азию, а соответственно и спрос на емкость каналов связи, стабильно растет, поэтому мы считаем этот проект значимым и перспективным для бизнеса «МегаФона» отмечает генеральный директор компании «МегаФон» Иван Таврин.

Магистраль DREAM (Diverse Route for European and Asian Markets) предназначена для пропуска всех видов телекоммуникационного трафика между Европой и Азией. На первом этапе проекта «МегаФон» готов обеспечить своих зарубежных партнеров надежными DWDM-каналами связи со скоростью от 1 до 10 Гбит/с, организованными по выделенной и специально подготовленной под проект трассе. Магистраль потенциально готова к пропуску трафика со скоростью до 8 Тб/с.