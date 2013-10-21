В России появились новые участки, где можно разогнаться до 149 км/ч безнаказанно
Еще летом 2013 года ГИБДД дали информацию по участкам дорог, где максимальная скорость движения может составлять 130 км/ч, а с учетом сентябрьского нововведения, когда превышать стало можно не на 10 км/ч, а на 20 км/ч – максимально возможная скорость стала ровняться 149 км/ч.
Еще одним участком, где можно дать волю железному коню, стала трасса М-4 «Дон». Общая протяжённость дорог, где разрешено ехать 130, конечно, очень мала — она составляет всего 35 км и разбита на три отрезка: 51–71 км, 76–103 км и 113–120 км. Они полностью совпадают с платными участками, поскольку именно на них был проведён ремонт и полотно соответствует международным стандартам.
Напомним, разгоняться можно на М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» и М-7 «Волга». Однако многие автомобилисты отмечают, что им приходится ездить с существенно меньшей скоростью, чем разрешено на каждой конкретной магистрали.
Вся проблема, констатируют аналитики, в недостаточном поддержании дорожного полотна. Необходимы мощные средства для модернизации сети автомобильных дорог, а это возможно только с привлечением инвесторов. И в этом, к слову, еще одна проблема.
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