В России появились новые участки, где можно разогнаться до 149 км/ч безнаказанно

Еще одним участком, где можно дать волю железному коню, стала трасса М-4 «Дон». Общая протяжённость дорог, где разрешено ехать 130, конечно, очень мала — она составляет всего 35 км и разбита на три отрезка: 51–71 км, 76–103 км и 113–120 км. Они полностью совпадают с платными участками, поскольку именно на них был проведён ремонт и полотно соответствует международным стандартам.

Напомним, разгоняться можно на М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» и М-7 «Волга». Однако многие автомобилисты отмечают, что им приходится ездить с существенно меньшей скоростью, чем разрешено на каждой конкретной магистрали.

Вся проблема, констатируют аналитики, в недостаточном поддержании дорожного полотна. Необходимы мощные средства для модернизации сети автомобильных дорог, а это возможно только с привлечением инвесторов. И в этом, к слову, еще одна проблема.