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В России появились новые участки, где можно разогнаться до 149 км/ч безнаказанно
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В России появились новые участки, где можно разогнаться до 149 км/ч безнаказанно

21 октября 2013, 12:00Общество
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