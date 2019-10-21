В Москве завершают долгострои «Марьино Град», «Спорт Таун» и «Спортивный квартал»

На сегодняшний день, более 1000 семей въехали в новые квартиры. В эксплуатацию введены 7 корпусов ЖК «Спортивный квартал», это почти 70 000 квадратных метров.

К сожалению, на строительном рынке России все еще встречается недобросовестная конкуренция. С этим столкнулся Михаил Оглоблин – застройщик этих трех жилых комплексов. Когда у него возникли финансовые проблемы, конкуренты сразу начали распускать слухи о том, что дольщики никогда не увидят новых квартир, хотя Михаил неоднократно заявлял, что выполнит все взятые обязательства.

Вот что рассказал «Новым Известиям» один из дольщиков Алексей Скляров: «Людей, купивших квартиры в жилых комплексах, регулярно дезинформировали и запугивали. Несмотря на это, Михаил Оглоблин никогда не убегал от ответственности и оставался руководителем проекта до самого конца. Всегда шел на контакт с покупателями, правоохранителями и правительством Москвы, стараясь завершить проект». Также Скляров отметил, что строительство могли завершить давно, но мешало как раз внешнее давление.

Несмотря на старания застройщика, вкладывавшего в проект личные средства, ситуация усугублялась. Но в 2017 году Михаил Оглоблин и председатель совета директоров «Капитал Груп» Павел Тё подписали меморандум о совместном завершении строительства, согласно которому «Капитал Груп» получал за свою помощь 45 000 квадратных метров непроданных площадей. Дело сдвинулось с мертвой точки, но до финала было еще далеко.

Во-первых, застройщик допустил нарушения в проектной документации. Во-вторых, как сообщил журналистам заместитель начальника департамента развития новых территорий правительства Москвы Павел Перепелица, строительство начиналось в Московской области, а сегодня участок уже принадлежит Новой Москве. Наконец, эти жилые комплексы имеют статус незавершенного долевого строительства, что означает повторные согласования и проведение дополнительных экспертиз. Однако Перепелица заверил, что «в конечном счете все получат свое жилье».