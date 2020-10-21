Новым президентом РАСО стал Евгений Минченко

Также, по мнению нового руководителя ассоциации, в организации есть перекос в сторону политтехнологий, при этом сейчас в России имеются и более актуальные задачи. К примеру, государство сейчас является крупнейшим заказчиком на услуги по связям с общественностью. Ему необходимо продвигать в массах госполитику по самым разным вопросам и РАСО может в этом помочь.