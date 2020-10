Новым президентом РАСО стал Евгений Минченко

90% членов Российской ассоциации по связям с общественностью проголосовали за назначение новым президентом организации Евгения Минченко. Его соперник по выборам на этот пост Алексей Фирсов стал вице-президентом.

В планах нового руководителя ассоциации сделать ее более публичной. Для этого он предлагает ежегодно выпускать масштабные доклады о состоянии российского рынка связей с общественностью. Также он хочет с помощью РАСО снизить уровень конфликтности в обществе, пишут «Новые Известия». «Наш долг, как специалистов отрасли, наладить общественные отношения, вернуть гармонию, свести к минимуму конфликты. Также необходимо оказывать помощь власти, бизнесу, обществу находить общие интересы и удерживать стабильность», — отметил Минченко. Также, по мнению нового руководителя ассоциации, в организации есть перекос в сторону политтехнологий, при этом сейчас в России имеются и более актуальные задачи. К примеру, государство сейчас является крупнейшим заказчиком на услуги по связям с общественностью. Ему необходимо продвигать в массах госполитику по самым разным вопросам и РАСО может в этом помочь. Кроме этого Евгений Минченко заявил, что Российской ассоциации по связям с общественностью необходим свой конкурс по оценке работающих в отрасли специалистов. Он собирается провести подобный эксперимент в следующем году, который будет юбилейным (30-м) для организации. Сообщил новый глава организации и о том, что будет совмещать президентство и руководство исследовательским центром МГИМО. Он выразил надежду, что его совместительство пойдет на пользу двум этим структурам. А в будущем это сотрудничество может перерасти в совместные проекты. Напомним, РАСО — одна из самых старых общественных организаций России среди работающих в сфере коммуникаций. В будущем году ей исполнится 30 лет. Она занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли и защиты её интересов, а также развитием кадрового потенциала.

