Трудовые заслуги жителей Комсомольска-на-Амуре отметят почетным званием

Трудовые заслуги жителей Комсомольска-на-Амуре отметят почетным званием

Сегодня, 16:06ОбществоPhoto: wikipedia.org
Все нужные формальные процедуры регионального уровня для присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести» завершились. В адрес президента РФ Владимира Путина и оргкомитета «Победа» было направлено ходатайство о присвоении данного почетного звания промцентру Хабаровского края.

Оно было подписано врио главы региона Михаилом Дегтяревым и спикером Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщает Transsibinfo, вопрос относительно признания трудовых заслуг «города Юности» местные жители поднимали многократно. При этом особенные надежды они возлагали на ныне арестованного по обвинению в организации убийств экс-руководителя Хабаровского края Сергея Фургала. Жители Комсомольска-на-Амуре подготовили всю нужную для данного обращения документацию и направили ее в адрес «народного» губернатора. Как выяснилось позже, никакое ходатайство в адрес главы государства никто не направлял, а нужные бумаги осели в кабинетах чиновников.

Положение дел изменилось с назначением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. К нему люди также обратились с этим вопросом - и при посещении Комсомольска-на-Амуре, и в ходе прямой линии с местным населением.

«Меня удивляет, что до настоящего времени город еще не обладает таким статусом. Комсомольск-на-Амуре совершенно по всем параметрам подходит для этого и ему давно нужно было присвоить почетное звание «Город трудовой доблести», – отметил руководитель региона.

В настоящее время со стороны краевых властей эту работу закончили. Документы отправлены в Москву. А копию ходатайства главе государства о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести» отдали для хранения в краевой музей имени Н.И. Гродекова.

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