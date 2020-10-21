Трудовые заслуги жителей Комсомольска-на-Амуре отметят почетным званием

Как сообщает Transsibinfo, вопрос относительно признания трудовых заслуг «города Юности» местные жители поднимали многократно. При этом особенные надежды они возлагали на ныне арестованного по обвинению в организации убийств экс-руководителя Хабаровского края Сергея Фургала. Жители Комсомольска-на-Амуре подготовили всю нужную для данного обращения документацию и направили ее в адрес «народного» губернатора. Как выяснилось позже, никакое ходатайство в адрес главы государства никто не направлял, а нужные бумаги осели в кабинетах чиновников.