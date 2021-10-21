Легендарное «Спортлото»: 51 год назад дан старт забега за удачей

«Играйте люди в „Спортлото“! За это не осудит вас никто!». Легендарной советской лотерее посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, о ней слагали стихи, а реплики главных героев фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82» моментально уходили в народ.

Помимо этого, в СССР лотерея стала еще и успешным инвестиционным проектом. Так, в чем же заключается феномен популярного с советских времен «Спортлото» и почему в него играют и сегодня? Первый тираж «Спортлото» «6 из 49» состоялся в Москве 20 октября 1970 года в Центральном доме журналиста. А главной целью проведения этого мероприятия стал поиск выхода из затруднительного положения: надо было найти значительные финансы для подготовки Москвы и страны в целом к Олимпиаде-80. У истоков советской лотереи стоял зампредседателя Спорткомитета СССР Виктор Ивонин. Именно его усилиями был создан легендарный бренд под названием «Спортлото», переживший тяжелые времена развала страны и эпохи «первоначального накопления капитала» 90-х. Участие в лотерее давало возможность населению переживать яркие положительные эмоции. В этом смысле можно провести аналогию с участием в спортивных соревнованиях, которое пробуждает здоровое желание быть первым и до последнего уповать на удачу. Одним словом, лотерея в Советском Союзе быстро стала популярным форматом досуга. Но прежде чем разрешить организацию лотерей, руководство страны решало важный вопрос, а именно: насколько лотерея отвечает так называемому кодексу строителя коммунизма. То есть, насколько она моральна…Однако, когда подсчитали, сколько денег государство может получить с продажи лотерейных билетов, разрешение на проведение лотерей дали. Лозунгом лотереи «Спортлото» стал слоган: «Выигрываете вы — выигрывает спорт». В тиражные комиссии приглашались известные спортсмены, тренеры и спортивные комментаторы. За первым розыгрышем тиража наблюдали гребцы, олимпийские чемпионы Антонина Середина и Вячеслав Иванов. Именно они загрузили шары в специальный барабан. Каждый был пронумерован от 1 до 49, за каждым числом в алфавитном порядке закрепили вид спорта. В первом же тираже приняли участие около 1,5 млн билетов. В те годы розыгрыши тиражей проводились на стадионах и во дворцах культуры, а результаты их публиковались в центральных газетах. Это удлиняло путь коммуникации с обладателями выигрышных билетов. Первый эфир лотереи «Спортлото», ставшей с этого момента телелотереей, состоялся 10 января 1974 года. Каждые десять дней в определенное время советские граждане усаживались перед голубыми экранами и по команде зачеркивали номера. В одном из интервью Виктор Ивонин констатировал тот факт, что государство заработало на лотереях 500 млрд рублей, а это значит, что тогда советский спорт на 80% финансировался за счет лотерейной индустрии. Средства распределялись следующим образом: 50% денежных средств шли на выплату выигрышей, 20 — 34% — перечислялись на развитие спорта. Таким образом, было профинансированы строительство и реконструкция спортивных сооружений по всему Советскому Союзу. В розыгрышах участвовали 70% жителей страны, что неудивительно. Продвижению лотерей способствовали эффективная рекламная кампания и грамотная система распространения билетов. Люди покупали их в фирменных киосках, брали на сдачу в магазинах, приобретали в качестве социальной нагрузки на предприятиях. Активное участие советских граждан было обусловлено двумя составляющими пропаганды: во-первых, участвуя в лотерее, ты становишься участником олимпийского праздника, а во-вторых — ты не проиграешь, то есть их убеждали, что в розыгрышах нет проигравших. Участие в «Спортлото» стало не только модным, но и патриотичным мероприятием, интерес к которому постоянно подпитывался трогательными историями победителей, о которых в те годы охотно писала советская пресса. Через пару лет, после выхода фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82», у лотереи появился маскот — веселый человечек по имени Лотошкин с головой в виде футбольного мяча. Он весело улыбался с рекламных афиш, держа в одной руке лотерейный билет, а в другой — карандаш, чтобы отмечать счастливые числа. С развалом Союза угас интерес и к лотерейной индустрии. С 2014 года на территории нашей страны запретили проводить любые лотереи, кроме государственных. Организацией лотерей стали заниматься Министерства спорта и финансов, а контроль за проведением лотерей был возложен на Федеральную налоговую службу. Одним из крупнейших распространителей гослотерей, который в том числе осуществляет и выплату выигрышей, стала компания «Столото», входящая в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Меружановичу Саркисяну. Развитие лотерейной индустрии с прицелом на технологичность, а также контроль со стороны государства за проведением розыгрышей и выплатой выигрышей поспособствовали возврату доверия россиян к участию в лотереях. Только в прошлом году от продажи билетов под брендом «Столото» в бюджет страны было перечислено 6,7 млрд рублей общих отчислений, из которых 2,4 млрд рублей целевых отчислений, направленных на поддержку отечественного спорта. Общий накопительный объем перечисленных отчислений (с учетом целевых) от лотерейной деятельности на конец первого полугодия 2021 года превысил 33 млрд руб. По итогам 2020 года, благодаря «Столото», каждую неделю в нашей стране в среднем появляется около 20 лотерейных миллионеров и выигрывает более трех миллионов билетов. Ежемесячно общая сумма выигрышей в гослотереях в среднем составляет 2,5 млрд рублей. На сегодняшний день в семействе «Спортлото» четыре лотереи: «Спортлото «7 из 49», «Спортлото «4 из 20», «Спортлото «6 из 45», «Спортлото «5 из 36». Лотерейные технологии в России, так же, как и во всем мире, основаны на принципах математической вероятности. Заранее предсказать какая числовая комбинация выпадет, невозможно, таким образом все выигрыши случайны. В зависимости от лотереи в призовой фонд государственных лотерей направляется от 50% до 70% от продажи лотерейных билетов. По статистике розыгрышей всероссийских государственных лотерей, в среднем выигрывает каждый четвертый билет. ТОП-5 самых крупных выигрышей «Спортлото»: «Спортлото «4 из 20», выигрыш 545 947 491 руб., Пермский край, 2020 г.

«Спортлото «4 из 20», выигрыш 545 947 491 руб., Пермский край, 2020 г. «Спортлото «4 из 20», выигрыш 512 261 694 руб., Сахалинская область, 2021 г.

«Спортлото «4 из 20», выигрыш 512 261 694 руб., Сахалинская область, 2021 г. «Спортлото «6 из 45», выигрыш 365 180 787 руб., Краснодарский край, 2017 г.

«Спортлото «6 из 45», выигрыш 365 180 787 руб., Краснодарский край, 2017 г. «Спортлото «6 из 45», выигрыш 358 358 566 руб., Новосибирская область, 2016 г.

«Спортлото «6 из 45», выигрыш 358 358 566 руб., Новосибирская область, 2016 г. «Спортлото «4 из 20», выигрыш 334 883 756 руб., Тверская область, 2020 г.

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