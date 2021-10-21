МегаФон поможет упростить ввод таможенной анкеты для покупателей AliExpress Россия

МегаФон поможет упростить ввод таможенной анкеты для покупателей AliExpress Россия
МегаФон поможет упростить ввод таможенной анкеты для покупателей AliExpress Россия
Сегодня, 17:36ОбществоФото: пресс-служба МегаФон
Оформление зарубежных заказов на AliExpress Россия стало проще. Маркетплейс и МегаФон внедрили решение «Мобильный ID» в приложение интернет-магазина. С его помощью таможенная анкета будет заполняться автоматически.

Число активных покупателей AliExpress Россия за последний год превысило 27,9 миллиона человек. Среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года посещаемость маркетплейса увеличилась в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.

На данный момент на крупнейшей площадке свои товары реализуют более 350 тысяч продавцов, среди которых иностранными являются 275 тысяч. Чтобы получать в пунктах выдачи заказы из-за рубежа, покупатель должен заполнить информацию для таможенного оформления заказа. Благодаря «Мобильному ID» вносить данные каждый раз заново больше не требуется. Сервис предлагает сделать все автоматически. Для этого достаточно указать номер телефона и следовать подсказкам системы.

В 2021 году рост рынка составляет около 40%. Покупатели чаще приобретают товары в интернете из-за большого ассортимента и возможности экономить время, но вместе с этим и конкуренция между магазинами растет.

«Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

В пресс-службе компании добавили, что вся информация, находящаяся в «Мобильном ID» надежно защищена. Она передается исключительно с согласия клиента и в закодированном виде. Расшифровка возможна только с помощью индивидуального ключа SIM-карты. Это позволяет исключит мошеннические действия и гарантирует конфиденциальность. При этом функция автозаполнения доступна и абонентам МегаФона, и абонентам других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

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