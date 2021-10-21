МегаФон поможет упростить ввод таможенной анкеты для покупателей AliExpress Россия

Оформление зарубежных заказов на AliExpress Россия стало проще. Маркетплейс и МегаФон внедрили решение «Мобильный ID» в приложение интернет-магазина. С его помощью таможенная анкета будет заполняться автоматически.

Число активных покупателей AliExpress Россия за последний год превысило 27,9 миллиона человек. Среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года посещаемость маркетплейса увеличилась в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора. На данный момент на крупнейшей площадке свои товары реализуют более 350 тысяч продавцов, среди которых иностранными являются 275 тысяч. Чтобы получать в пунктах выдачи заказы из-за рубежа, покупатель должен заполнить информацию для таможенного оформления заказа. Благодаря «Мобильному ID» вносить данные каждый раз заново больше не требуется. Сервис предлагает сделать все автоматически. Для этого достаточно указать номер телефона и следовать подсказкам системы. В 2021 году рост рынка составляет около 40%. Покупатели чаще приобретают товары в интернете из-за большого ассортимента и возможности экономить время, но вместе с этим и конкуренция между магазинами растет. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. В пресс-службе компании добавили, что вся информация, находящаяся в «Мобильном ID» надежно защищена. Она передается исключительно с согласия клиента и в закодированном виде. Расшифровка возможна только с помощью индивидуального ключа SIM-карты. Это позволяет исключит мошеннические действия и гарантирует конфиденциальность. При этом функция автозаполнения доступна и абонентам МегаФона, и абонентам других операторов. Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

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